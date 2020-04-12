الحكومة تنفي أنباء فرض الحجر الصحي وتشديد حظر التجوال على المرج بسبب كورونا

حسمت الحكومة المصرية كل الجدل القائم في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية فرض الحجر الصحي الإجباري إضافة إلى تشديد حظر التجوال على أهالي منطقة المرج بالكامل بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد فيها.

وأكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد أن كل هذه الأنباء التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي مجرد شائعات مغرضة وليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن منطقة المرج لن يتم فرض حجر صحي إجباري على أهاليها، ولن يتم تشديد أو مد فترة حظر التجوال في المنطقة على وجه التحديد، وخاصة لعدم اكتشاف فيها أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وشدد المهندس إبراهيم صابر في حديثه على أن الهدف الرئيسي من وراء نشر ذلك النوع من الشائعات المغرضة بصفة عامة، هو نشر حالة من الرعب والهلع بين المواطنين إضافة إلى محاولة نشر الفوضى أيضاً في الوقت ذاته.

على صعيد متصل، أوضح خالد أبوطالب عضو مجلس النواب المصري عن دائرة المرج خلال تصريحات صحفية أيضاً أن كل هذه الأحاديث لا أساس لها من الصحة وتفتقر تماماً إلى الدقة، مؤكداً في الوقت ذاته أن أهالي منطقة المرج يعيشون حياتهم بصورة طبيعية للغاية كل يوم حتى موعد بداية فترة حظر التجوال المطبقة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أيضاً أن القرارات الحكومية التي تم اتخذها في الفترة الماضية بناءً على توصية وزارة الصحة والسكان، يتم تطبيقها على كافة المحافظات والمناطق في مصر وليس فقط مدينة دون غيرها، مشيراً إلى أن الوضع لا يختلف تماماً في منطقة المرج عما هو عليه الوضع في جميع المناطق الأخرى باستثناء بعض المناطق التي يتم الإعلان من طرف الحكومة المصرية أو وزارة الصحة والسكان عن فرض الحجر الصحي الإجباري على مواطنيها وجميع هذه المناطق كانت في القرى الريفية حتى هذه اللحظة.

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