الأثرياء العرب يخسرون 11 مليار دولار من ثرواتهم في 2020 بسبب فيروس كورونا

ضرب فيروس كورونا المستجد العالم بأكمله حتى هذه اللحظة وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية ولم يرحم أي أحد في أي مجال على الإطلاق، مما جعل آثاره السلبية هائلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى على كافة المستويات.

وأكدت مجلة “فوربس” المعروفة أن الأثرياء العرب لم يكونوا بعيدين تماماً عن هذه الآثار السلبية التي طالت الجميع منذ لحظى تفشي وانتشار فيروس كورونا، حيث خسروا مبلغ 11.4 مليار دولار منذ مطلع العام الحالي 2020 وحتى الآن.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الخسائر من المتوقع أن تزداد أكثر في الأشهر القادمة بدون أدنى شك، وخاصة في حالة استمرار أزمة فيروس كورونا ولم يتم اكتشاف العلاج المناسب من أجل القضاء على ذلك الفيروس القاتل.

وشددت المجلة على أن إجمالي ثروات الأثرياء العرب قد وصلت حالياً إلى 47.3 مليار دولار بعد أن كانت 58.7 مليار دولار مع نهاية العام الماضي 2019، علماً بأن قائمة الأثرياء العرب تضم في الوقت الحالي 21 ثرياً فقط لا غير.

وأضافت أيضاً أن قائمة الأثرياء العرب بات من المتوقع أن يقل عددها من جديد في المرحلة القادمة لأسباب قهرية هذه المرة، مع التذكير بأن هذه القائمة قد خرج منها 3 أسماء مع نهاية العام السابق 2019.

وأوضحت المجلة أن متصدر هذه القائمة حتى الآن هو ناصف ساويرس رجل الأعمال المصري المعروف، ولا تبلغ إجمالي قيمة ثروته سوى مبلغ 5 مليار دولار فقط لا غير مما يؤكد بدوره على حجم الخسائر التي تعرض لها الأثرياء العرب بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتوقعت أيضاً أن ثروات الأثرياء العرب لا تزال مهددة بالدخول في وضعية الانهيار الكامل في حالة استمرار انتشار فيروس كورونا، نظراً إلى توقف حركة الأسواق العالمية والتجارة إضافة إلى تعليق معظم أنشطة الحياة، بل حتى تم تعليق أنشطة الحياة بالكامل في معظم الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى إيطاليا على سبيل المثال، ويأمل أثرياء العرب في عودة الأمور من جديد إلى طبيعتها.

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