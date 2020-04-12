عاجل .. 126 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر و13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الأحد عن اكتشاف 126 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، إضافة إلى وفاة 13 حالة أخرى في تصاعد مستمر لأرقام الفيروس القاتل على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر قد وصل إلى 2065 حالة من بينهم 126 حالة جديدة تم اكتشافها اليوم.

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وأشار أيضاً إلى أن إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في مصر قد وصل إلى 159 حالة من بينهم 13 حالة جديدة تم اكتشافها اليوم مع وفاة بعض الحالات قبل وصولها إلى مستشفيات العزل.

وشدد خالد مجاهد في حديثه على أن 21 حالة من المصابين قد غادرت اليوم مستشفيات العزل بسلام بعد التعافي تماماً من فيروس كورونا المستجد، وبالتالي ارتفع عدد المتعافين من الفيروس في مصر إلى 447 حالة حتى هذه اللحظة.

وأضاف أيضاً أن 589 حالة من المصابين قد تحولت نتيجة فحوصاتهم من إيجابية إلى سلبية بعد تحسن حالاتهم الصحية ومن ضمنهم 447 حالة التي تعافت من الفيروس بشكل كامل.

وأوضح خالد مجاهد في ختام البيان أن وزارة الصحة والسكان لم تكشف أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر سوى التي تم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة.

وإليكم الآن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد في مصر مع نهاية اليوم الأحد 12 أبريل 2020:

إجمالي عدد المصابين / 2065 حالة.

عدد المتعافين من الفيروس / 447 حالة من أصل 580 حالة تحولت نتيجة فحوصاتهم من إيجابية إلى سلبية.

عدد الوفيات / 159 حالة.

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