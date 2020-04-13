“الأرصاد” تحدد رسميا موعد تخفيف الملابس.. وتؤكد هبوب موجة حر جديدة

أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد سوف تشهد خلال هذه الفترة الحالية حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، إضافة إلى وجود هدوءٍ في سرعة الرياح على المناطق كافة، إلى جانب تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن الشبورة المائية تتكون بكثافة في الساعت الأولى من الصباح الباكر، خصوصًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة، وكذا على الطرق ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تكون كثيفة على مناطق مدن شمال الصعيد، ستنتهي في العاشرة صباحًا.

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وأضاف شاهين أن درجات الحرارة ستكون مستمرة حول معدلاتها الطبيعية، وذلك خلال ساعات النهار، وتنخفض الحرارة خلال الساعات الأخيرة من الليل، مشيرا إلى أن الفارق بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى ستصل إلى أكثر من 10 درجات، مشيرا إلى البلاد ستشهد حالة من ارتفاع الحرارة، بداءا من يوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

وأكد شاهين أن الحراراة ستشهد ارتفاعا في درجاتها، وسيكون الارتفاع أعلى من المعدل الطبيعي للحرارة في ذلك الوقت بنحو 4 درجات، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة 30 درجة خلال نهاية الأسبوع، موضحا أن مصر ستشهد أيضا انخفاضًا ملحوظا في درجات الحرارة بداية من الجمعة.

وقدم مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد عدة نصائح إلى المواطنين، وهي عدم تخفيف الملابس نهائيا خلال تلك الفترة، نظرا لوجود تغيرات سريعة في الأحوال الجوية، مضيفا: “نحن في النصف الأول من الربيع، ولا تزال التغيرات الجوية مستمرة، ويمكن التخفيف بداية من النصف الثاني من الربيع، والذي يبدأ أول شهر مايو”.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن مصر ستتعرض إلى هبوب أتربة خفيفة على الطرق، خصوصًا يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن من المتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.​

كان الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلن قبل 3 أيام أن الأحوال الجوية اليوم، ستشهد تراجعا في درجات الحرارة بمعدل درجتين لتتراوح على القاهرة بين 22 و23 درجة.

وأكد شاهين، أن من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح مثيرة للرمال والأتربة يومي الخميس والجمعة، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، مشيرا إلى أن الجمعة المقبل، سيشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق الصعيد، وجنوب سيناء، والمقرر أن تتراوح سرعة الرياح في تلك المناطق بين 30 – 35 كم في الساعة.