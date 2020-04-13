تعرف على كيفية الاستفادة من كارت البريد بعد صرف منحة ال 500 جنيه

أتاحت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة فرصة مثالية بكل ما تحمله الكلمة من معنى للعمالة غير المنتظمة، من خلال تخصيص منحة بقيمة 500 جنيه لكل عامل بعد تضرر هذه الفئات من أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مدار الأسابيع الماضية.

وجاء قرار صرف هذه المنحة من طرف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وذلك بناءً على توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، من أجل تخفيف الأعباء نوعاً ما على العمالة غير المنتظمة.

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وفقدت العمالة غير المنتظمة عملها اليومي منذ انتشار فيروس كورونا، مما زاد من معدلات البطالة في الدولة مثلما هو الحال في جميع أنحاء العالم في الفترة الماضية، إلا أن الحكومة المصرية استطاعت التعامل مع الموقف بمنتهى الاحترافية من أجل مساعدة جميع المتضررين لحين نهاية هذه الأزمة.

يُذكر أن المرحلة الأولى من صرف منحة ال 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة قد بدأت انطلاقاً من اليوم الإثنين عبر مختلف مكاتب البريد المصري المختلفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، على أن تستمر هذه المرحلة الأولى حتى يوم الخميس المقبل مع العلم بأنها تضم حوالي 2 مليون مواطن.

وحرصت الهيئة القومية للبريد على اتخاذ عدة إجراءات وقائية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال منح كل عامل من العمالة غير المنتظمة كارت البريد مسبوق الدفع بعد أن يتم ربطه في حساب في البريد المصري.

وتأتي هذه الخطوة من طرف الهيئة من أجل تفادي وجود زحام أو تكدس تماماً من طرف المواطنين أمام مكاتب البريد طوال الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يمنع انتشار فيروس كورونا تماماً بين العمال بأي حال من الأحوال.

على صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول في الهيئة القومية للبريد أن ذلك الكارت الذي سوف يحصل عليه العامل يمكن الاستفادة منه بعد ذلك بطرق أخرى، من خلال إعادة شحنه من مكاتب البريد ثم استخدامه في عمليات الشراء سواء داخل مصر أو حتى خارجها.

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