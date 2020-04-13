الصحة العالمية توضح المساعدات التي قدمتها لمصر لمواجهة فيروس كورونا

حرصت منظمة الصحة العالمية على توضيح أنواع المساعدات التي قدمتها إلى الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وذلك تحديداً منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد في العالم وحتى الآن.

وأكد الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر خلال تصريحات له اليوم الإثنين على هامش مؤتمر صحفي في مقر هيئة الاستعلامات، أن المنظمة قدمت إلى مصر الكشوفات المخبرية لفيروس كورونا المستجد منذ بداية تفشي المرض.

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وأشار أيضاً إلى أن 4 دول فقط في منطقة الشرق الأوسط استلمت هذه الكشوفات من ضمنها مصر في بداية انتشار الفيروس قبل أن تستلم بقية الدول الأخرى بعد فوات الأوان، موضحاً في الوقت ذاته أن هذه الكشوفات من شأنها أن تساعد كل دولة على حدى لتحديث الخطة الوطنية الخاصة بها من أجل الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا بشتى الطرق الممكنة.

وشدد الدكتور جون جبور في حديثه على أن منظمة الصحة العالمية ساعدت مصر من خلال التوجيه التقني، والذي تم عن طريق تتبع المخالطين عقب اكتشاف إصابة بعض الأشخاص على متن باخرة نيلية في أسوان بفيروس كورونا.

وأضاف أيضاً أنه قد تم توفير جميع المواد التدريبية اللازمة من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد إضافة إلى محاولة السيطرة على سرعة انتشاره، كما تم توفير أيضاً المعدات الخاصة بالحماية الشخصية لكل الطواقم الطبية العاملة في قطاع الطب الوقائي وأيضاً وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور جون جبور أن منظمة الصحة العالمية قامت بتقديم رسائل التوعية المختلفة التي من شأنها أن تساعد الحكومة المصرية على إشراك المجتمع المصري في المرحلة الحالية من خلال إتباع كافة التعليمات الطارئة للحفاظ على الصحة العامة لكافة المواطنين.

وفي ختام تصريحاته، أكد أنه قد تم دعم إدارة الترصد التابعة لوزارة الصحة والسكان حتى يتم تحديث القائمة اليومية الخاصة بحالات فيروس كورونا المستجد، وهو ما يساعد الحكومة المصرية على مواصلة رحلتها من أجل مكافحة فيروس كورونا إضافة إلى القضاء عليه نهائياً.

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