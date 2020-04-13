الرئيس السيسي يكلف الحكومة بزيادة الرقعة المزروعة في وسط وشمال سيناء

شهد اليوم الإثنين اجتماعاً في غاية الأهمية بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وبين كلاً من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إضافة إلى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش ذلك الاجتماع أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قام بتكليف الحكومة المصرية من أجل زيادة الرقعة المزروعة في منطقة وسط وشمال سيناء في الفترة القادمة.

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وأشار أيضاً إلى أن زراعة الأراضي الجديدة في منطقة وسط وشمال سيناء لابد أن يتم على الفور عقب الانتهاء من مشروع معالجة مياه مصرف المحسمة، إضافة إلى مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، وأيضاً معرفة المياه المتوفرة من ترعة السلام.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي في حديثه على أنه سبق وأن قام بتكليف وزير الزراعة في وقت سابق من أجل إعداد تقرير شامل بواسطة فريق مختص من الوزارة عن جميع الأراضي الجديدة في منطقة وسط وشمال سيناء حتى يتم التأكد من صلاحية الأراضي التي يمكن زراعتها والاستفادة منها.

وأضاف أيضاً أن ذلك التقرير بات بالفعل جاهزاً الآن بشكل مبدئي، على أن يتم إعداد عدة تقارير أخرى أكثر دقة وتفصيلاً عن جميع الأراضي الجديدة في منطقة وسط وشمال سيناء التي يمكن زراعتها، حتى يتم عرض هذه التقارير الجديدة على الرئيس السيسي في أقرب وقت ممكن.

وتعتبر منطقة شمال سيناء من المناطق التي لم يتم اكتشاف فيها أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد حتى هذه اللحظة داخل مصر مثلها مثل محافظة جنوب الوادي، مما يجعلها فرصة مثالية بالنسبة إلى الحكومة المصرية من أجل تعمير الأراضي الصحراوية بهذه المنطقة والعمل على توفير المحاصيل الزراعية التي تسد حاجة المواطنين طيلة الفترة القادمة.

وتُعاني مصر بأكملها مثلها مثل كل دول العالم من أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، مما ساهم في تعطيل حركة التجارة العالمية إضافة إلى انهيار الاقتصاد العالمي بشكل كارثي.

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