البرلمان يقترح تخصيص جزء من ميزانية مسلسلات رمضان لدعم ضحايا فيروس كورونا

حرصت النائبة إيمان خضر عضوة مجلس النواب المصري على تقديم مقترح إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وزارة الثقافة، والذي يتمثل في تخصيص جزء من ميزانية مسلسلات رمضان من أجل دعم ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وأكدت النائبة إيمان خضر في ذلك المقترح أن جميع مؤسسات الدولة بدون استثناء قدمت العديد من المساعدات على مدار الأسابيع الماضية، من أجل معاونة الحكومة المصرية لدعم ضحايا فيروس كورونا في مصر إضافة إلى الفئات المتضررة من انتشار ذلك المرض.

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وأشارت أيضاً إلى أن كل مؤسسة في الدولة المصرية قامت بتقديم يد العون بحسب ما هو متاح في قدرتها، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي بات العالم بأكمله يعاني منها حالياً بسبب انتشار ذلك الفيروس القاتل.

وشددت النائبة إيمان خضر في المقترح على أنه لابد من إصدار قرار يُلزم صناع مسلسلات رمضان إضافة إلى البرامج بضرورة تخصيص جزء من الميزانية أو الأرباح من أجل دعم ضحايا فيروس كورونا في مصر إضافة إلى المتضررين من تفشي ذلك الفيروس.

وأضافت أيضاً أن الشعب المصري سوف يكون على موعد مع متابعة أكثر من 50 عمل فني عبر مختلف القنوات المصرية خلال شهر رمضان الكريم القادم، علماً بأن التكلفة الإنتاجية لهذه الأعمال قد تخطت حاجز 800 مليون جنيه بالنسبة إلى المسلسلات، إضافة إلى 200 مليون جنيه بالنسبة إلى البرامج.

وأوضحت النائبة إيمان خضر في ختام المقترح أنه ليس من المعقول تماماً صرف أكثر من مليار جنيه من أجل إنتاج المسلسلات والبرامج في شهر رمضان الكريم، وفي مقابل ذلك عدم تقديم أي مساعدات على الإطلاق للفقراء والمساكين أو حتى لمختلف الطواقم الطبية التي تضحي بحياتها في المرحلة الحالية من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن العديد من الأطباء إضافة إلى الممرضين العاملين في المستشفيات قد تعرضوا إلى الإصابة بفيروس كورونا، نظراً لكونهم الفئة الوحيدة القادرة على محاربة ذلك المرض في مستشفيات العزل لحين نهاية الأزمة.

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