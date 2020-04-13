مستشفى مارمرقس بالإسكندرية تعلن تعليق العمل بعد إصابة عامل بفيروس كورونا

أعلنت إدارة مستشفى مارمرقس التخصصي التابعة للكنيسة القبطية في محافظة الإسكندرية بصفة رسمية اليوم الإثنين عن تعليق العمل بجميع أقسام المستشفى لأجل غير مسمى، بعد اكتشاف إصابة أحد العاملين بها بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارة مستشفى مارمرقس التخصصي في بيان رسمي اليوم أن قرار تعليق العمل في جميع أقسام المستشفى يأتي في دور الإجراءات الوقائية التي سبق وأن حددتها وزارة الصحة والسكان بتوجيه من منظمة الصحة العالمية.

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وأشارت أيضاً إلى أن عودة العمل بصورة طبيعية في المستشفى سوف تتم بعد إتمام عملية تطهير وتعقيم كافة الأقسام والمداخل والمخارج بواسطة المسؤولين من طرف وزارة الصحة والسكان.

وشددت إدارة مستشفى مارمرقس التخصصي على أن جميع الأطباء إضافة إلى الممرضين قاموا بتأدية واجبهم تجاه المرضى بصورة مثالية طوال الأسابيع الماضية، وفي حالة اكتشاف أي مريض مصاب بفيروس كورونا يتم التعامل معه وفقاً للتعليمات الصادرة من طرف وزارة الصحة والسكان.

وأضافت أيضاً أنه لا يتم أبداً حجز أي مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في إحدى أقسام المستشفى الداخلية، بل إن ذلك المريض يتم تحويله على الفور بواسطة سيارة إسعاف معقمة إلى مستشفى الحميات من أجل وضعه في الحجر الصحي هناك ثم خضوعه إلى كافة التحاليل اللازمة.

وأوضحت إدارة مستشفى مارمرقس التخصصي في البيان على أن قرار تعليق العمل في أقسام المستشفى قد اتخاذه بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على أحد الموظفين العاملين في قسم الاستقبال، مؤكدة في الوقت ذاته أن ذلك الموظف قد تم نقله مباشرة إلى مستشفى الحميات من أجل تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفي ختام البيان، حرصت الإدارة على نفي جميع الشائعات التي تم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والتي أشارت إلى وضع بعض العاملين المصابين بفيروس كورونا في الحجر الصحي داخل إحدى أقسام المستشفى الداخلية، مشددة على التزامها الكامل بالإجراءات الوقائية التي دعت لها وزارة الصحة والسكان إضافة إلى منظمة الصحة العالمية.

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