القوى العاملة تكشف رسمياً عن تعليمات جديدة بخصوص منحة ال 500 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة بصفة رسمية اليوم الإثنين عن تعليمات جديدة في غاية الأهمية، وذلك بخصوص منحة ال 500 جنيه التي بدأ صرفها انطلاقاً من اليوم للعمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة في بيان رسمي اليوم أن كل مواطن من العمالة غير المنتظمة قام بتسجيل بياناته ضمن المرحلة الأولى لصرف منحة ال 500 جنيه، سوف تصل رسالة له عبر هاتفه الشخصي من رقم 2030، على أن يشمل محتوى هذه الرسالة على موعد صرف المنحة إضافة إلى مكتب البريد الذي يجب التوجه إليه لاستلام المنحة.

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وأشار أيضاً إلى أنه في حالة استلم أي مواطن رسالة تحتوي على تفاصيل مشابهة ولكن من رقم آخر غير المعلن عنه، فإن هذه الرسالة ليس لها أي أساس من الصحة ولا تمت بصلة لوزارة القوى العاملة بأي حال من الأحوال.

وشدد الدكتور محمد سعفان في حديثه على أن الصورة كانت حضارية للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى اليوم الإثنين الذي تم صرف فيه الأموال لحوالي 50% من الراغبين في الحصول على المنحة في المرحلة الأولى.

وأضاف أيضاً أن هذه الصورة الحضارية قد عكست بدون أدنى شك مدى التزام المواطنين إضافة إلى حرصهم على عدم تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد فيما بينهم، كما عكست أيضاً الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الحكومة المصرية مؤخراً من أجل صرف هذه المنحة للعمالة غير المنتظمة بهدف التخفيف من أعباء الحياة عليهم لحين الأمور إلى طبيعتها من جديد في الفترة القادمة.

وأوضح الدكتور محمد سعفان في تصريحاته أن المرحلة الأولى لصرف منحة ال 500 جنيه سوف تستمر حتى يوم الخميس المقبل، على أن يتم الإعلان عن موعد البدء في صرف المرحلة الثانية في وقت لاحق.

وحرص أيضاً على نفي جميع الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أشارت إلى حدوث العديد من المشاكل خلال عملية الصرف اليوم.

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