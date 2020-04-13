وزارة الصحة تعلن رسمياً اكتشاف 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5 حالات فقط

أعلنت وزارة الصحة والسكان بشكل رسمي اليوم الإثنين عن اكتشاف 125 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر، وفي مقابل ذلك تراجعت أعداد الوفيات بعد تسجيل 5 حالات وفاة فقط لا غير بعكس ما شهدته الأيام الماضية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال بيان رسمي اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر قد وصل إلى 2190 حالة حتى الآن من ضمنهم 125 حالة جديدة تم اكتشافها على مدار الساعات الماضية من اليوم.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع الحالات الإيجابية الحاملة لفيروس كورونا المستجد سواء القديمة أو حتى الجديدة تخضع حالياً إلى الرعاية الطبية الشاملة في مستشفيات العزل المخصصة بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في حديثه على أن إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في مصر قد وصل إلى 164 حالة من ضمنهم الحالات الخمسة التي تم الإعلان اليوم عن اكتشافها.

وأضاف أيضاً أن عدد الحالات التي تحولت نتيجة فحوصاتها من إيجابية إلى سلبية قد وصل إلى 622 حالة، مؤكداً في الوقت ذاته أن من ضمنهم 488 قد تعافت بشكل كامل من الفيروس وغادرت مستشفيات العزل بسلام وعادت إلى منازلها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن اليوم فقط قد شهد تعافي 41 حالة من إجمالي عدد المتعافين الذي بلغ 488 حالة، مشدداً في الوقت ذاته على عدم وجود أي حالات أخرى مصابة بفيروس كورونا في مصر سوى الحالات التي تم الإعلان عنها من طرف وزارة الصحة والسكان.

يُذكر أن عدد وفيات فيروس كورونا في مصر كان يسير بشكل تصاعدي مخيف خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن شعور الارتياح عاد من جديد إلى المواطنين بعد انخفاض عدد الوفيات في مقابل ارتفاع عدد المتعافين، على أمل أن تستمر هذه الأرقام في التحسن في الأيام القادمة قبل موعد حلول شهر رمضان الكريم، والذي ينطلق تحديداً في يوم 23 أبريل أي بعد 10 أيام.

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