عاجل: قرية بالغربية تسجل 17 إصابة بكورونا وحالة وفاة

أكد مصدر مسئول في مديرية الصحة بمحافظة الغربية تسجيل 17 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة، داخل قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى.

وأوضح المصدر، في تصريحاته، أنه تم اكتشاف أول حالة لسيدة في العقد الثامن من عمرها، وبِفحص المخالطين تم اكتشاف 17 حالة أخرى اليوم الإثنين، جرى نقلهم إلى مستشفى العزل بكفر الزيات لتلقي العلاج.

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وأشار المصدر إلى أن القرية شهدت حالة وفاة لأحد المصابين منذ قليل، وأنه جاري اتخاذ كافة الاحتياطات الطبية استعدادًا لدفنها.

وأضاف المصدر الطبي أن تحاليل تُجرى حاليًا لباقي المخالطين داخل القرية، فيما نفذت عملية تعقيم شامل لكافة الشوارع والمحال والمصالح الحكومية داخل القرية.​

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