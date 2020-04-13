بشرى سارة للمصريين العالقين بالخارج.. وزيرة الهجرة تكشف إجراءات إعادتهم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، تلقت الوزارة الكثير من الطلبات من المصريين العالقين في الخارج ، للعودة إلى بلادهم مصر، مناشدة كل المصريين العالقين بضرورة تسجيل بياناتهم لدى السفارات المصرية بالبلاد التي يتواجدون فيها.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات لبرنامج “كل يوم”، الذى يقدمه خالد أبوبكر، المذاع على قناة ON، أن الوزارة تعيد الآن العالقين من الخارج الذين يعملون فيزا، بإقامة ليست ثابتة، مشيرا إلى أن هذه هى المرحلة الأولى، وأن المرحلة الثانية هى إعادة المصريين المقيمين فى الخارج الذين لديهم إقامة لأن كل المصريين يريدون العودة لبلادهم بسبب الظروف الراهنة التي يشهدها العالم.

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ووجهت الوزيرة رسالة إلى المصريين بالخارج قائلة: رفقا بالوطن، موضحة أن الدولة المصرية تسعى لإعادة كل المصريين المتواجدين فى الخارج ولكن لابد من الوعى بقدرة الدولة الاستيعابية، مشيرة إلى أن المصريين فى الخارج يتضمنون العديد من الشرائح والدولة تهتم بجميع المصريين فى الخارج.

وفى وقت سابق، أكدت “نبيلة مكرم” ، أن الدولة لا تستهين بغنى أو فقير من العالقين فى الخارج، قائلة: “عندنا شرائح كثيرة من العالقين وبنشتغل على تلبية استغاثتهم وطلباتهم”.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات لها، قائلة: “احب بس اوضح موضوع شريحة العالقين المصريين فى المالديف اللى أكلمت عليها ضمن شرائح المصريين فى الخارج”.

وتابعت وزيرة الهجرة: “الناس الموجودة فى المالديف وبالي وجاكرتا وتايلاند وباكستان والهند مصريين زيهم زى أى عالقين مصريين فى كل أنحاء العالم، الناس دى معظمهم من أسر متوسطة وانقطعت عنهم سبل الإعاشة وعلى فكرة عددهم كبير”.

وأكدت نبيلة مكرم قائلة: “الدولة أول ما بدأت تعيد العالقين أدت الأولوية لأبناء مصر في المملكة العربية السعودية والكويت، ورجعت الآلاف من العالقين أما المقيمون اللى عايزين يرجعوا، سيأتي دورهم إن شاء الله”.