وزير التعليم ينشر الأكواد الخاصة بالطلاب في المراحل المختلفة

قدم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مجموعة من الأكواد المختلفة التي لا يستطيع الطالب الاستغناء عنها، مضيفا أن تلك الأكواد سوف يحتاجها الطالات للتعامل مع المنصات الرقمية المختلفة التي منحتها الوزارة لتطوير نظام التعليم المصري.

وأضاف الوزير، في بيان عنه، أن الطلاب بحاجة لأن يحصلوا على الرقم التعريفي الخاص بهم (Identity ID) أو ما قد يسمى أحيانا “كود الطالب”، ولذلك يحتاجون لإنشاء حساب علي منصة Edmodo لأنها سوف تكون المنصة الرئيسية لهم وليس فقط منصة خاصة بالمشروعات البحثية، وسوف يستخدمونها في السنوات القادمة.

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جدير بالذكر أن الكود أن الكود وهو “رمز الفصل”، أو “كود جلسة الاختبار” الخاص بطلاب المرحلة الثانوية الذين يمتحنون إلكترونيا.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أعلن أنه أطلق منصة “Edmodo”، بهدف التواصل بين المعلمين والطلاب، موضحا أن المكتبة الرقمية حازت على 60 مليون مشاهدة، إلى جانب أن منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، وكل فصل له حصة افتراضية بها 10 آلاف فرد على الأقل، وامتحانات إلكترونية، موضحا أنه حتى الآن سجل على المنصة أكثر من مليون و60 ألف معلم وبها 6 ملايين طالب، كما أن هناك مليون و400 ألف فصل افتراضي.

وأضاف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب، المقدم خلال فضائية “mbc مصر”، أمس، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه بعض المدرسين ومديري المديريات وأحيلوا إلى النيابة العامة بسبب بيع الأبحاث التعليمية البديلة للامتحانات أو مقايضتهم على الكود الخاص بهم مقابل شراء الأبحاث، مشددا على أن الدولة سوف تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه السماح بافشال مشروع التعليم الجديد.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت مواضيع المشاريع البحثية المقررة على طلاب الدمج والتربية الخاصة من الصف الثالث الإبتدائى وحتى الصف الثاني الثانوي، مضيفا أنها حددت لطلاب الصف الثاني الثانوي أدبي دمج وتربية خاصة موضوعات عن الحضارة والصحة بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي شعبة علمي، والسياحة لطلاب الصف الرابع الابتدائي والصف الثالث الابتدائي والخامس والسادس والبيئة للصف الثالث الإعدادي والثاني والبيئة للصف الأول الثانوي.