مقترح برلماني يطالب بحظر التجوال الكامل في شم النسيم

أعلن النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على أحكام المادة 134 من الدستور والمادة 212، من اللائحة الداخلية للمجلس، مطالبا بفرض حظر التجوال الكامل يوم شم النسيم، من أجل ضمان عدم التجمعات من قبل بعض المواطنين وهو الأمر الذي يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وطالب شرشر، باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم التراخي في تطبيق القانون واتخاذ قرارا يحظر التجوال في شم النسيم، من أجل ضمان عدم حدوث كارثة صحية قد تعود بالضرر على جميع المواطنين على أن يستثنى من ذلك القرار فئات محددة وهم الأطقم الطبيبة والإعلاميين والصحفيين والعاملين في المجالات الإنتاجية كالمصانع.

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وكان النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، قد تقدم سابقا بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بخصوص اتخاذ إجراءات حازمة خلال يوم شم النسيم، وذلك في ضوء خطة الحكومة لمنع التجمعات بهدف المواجهة الشاملة لتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، كونها خطرا على المجتمع وقد تكون بيئة خصبة لانتقال العدوى، داعيا الحكومة لاتخاذ إجراء بفرض الحظر الكلي في ذلك اليوم من أجل سلامة المواطنين.

وأضاف طلعت، في بيان صحفي عنه، أن الحكومة تسعى لبذل كافة الجهود على جميع المستويات في ضوء الخطة الشاملة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وهو الهدف الرئيسي منه هو وضع صحة وسلامة المواطنين في الأولويات بدون الانتباه لأي تحديات أخرى إلى جانب النظر لتلك الجهود كنموذج للتعامل مع تلك الأزمات المماثلة.

وأوضح أن التحديات تدفع بالتعاون المواطنين الذي يتزايد مع الوقت، مؤكدا أننا بحاجة لفاعلية أكبر في تطبيق الضوابط الخاصة بالمكافحة، خاصة في الأيام التي يرتبط بأذهان المصريين فيها بالتجمعات السنوية والتي من شأنها التأثير على تفشي الفيروس مثل يوم شم النسيم، الذي يوافق 20 من الشهر الجاري، وهو ما يترتب عليه تواجد مساعي كبيرة من التوعية والتحذير بشأن التجمعات الكثيرة في مختلف الأماكن، التي من الممكن أن تكون في إطار “خروجات المواطنين” التي تستوجب المراجعة والتدقيق والتنسيق والدراسة بداية من الآن من أجل التوعية بشأنها وعدم المشاركة أو الخروج فيها حرصا على صحة وسلامة جموع المواطنين.

واقترح النائب أن يكون حظر التنقل والتحرك الكامل في ذلك اليوم هو الحل الأنسب لعدم خروج المواطنين خارج المنازل أو عمل تجمعات سواء كانت أسرية أو غيرها التي ترتبط في عقول الكثير بالتنزه والفسحة من أجل الاحتفال، بجانب العادات الخاصة بأكلات الفسيخ والرنجة، مشددا على ضرورة التصدي بكل حزم لتلك المبادرات أو الأفكار والتنسيق الكامل مع السلطات لذلك اليوم من قبل الجهات المعنية والتوعية بتحديات الخروج من المنزل بداية من اليوم وحتى يوم شم النسيم إلى جانب وضع مقترحات وبدائل لحظر التنقل الكامل في هذا الشأن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.