محافظ الغردقة يمنع الرحلات: “مفيش حد هيدخل خلال شم النسيم وهطبق القرار بنفسي”

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إصدار قرارا بوقف الرحلات البحرية وإغلاق كافة الشواطئ خلال احتفالات شم النسيم، مشيرا إلى أن كافة تلك القرارات اتخذت لصالح المواطنين في المقام الأول وبعيدة عن التعنت والتعسف من قبل المحافظة.

وأضاف المحافظ، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب، مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر فضائية “mbc مصر”، أمس، قائلا: “ولو وصلت إني هقف على الكمائن لمنع دخول المصيفين نفسي على البوابات والكمائن هعمل كدا ومحدش هيخش وده قرارات سيادية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وهنفذها أي كان مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة.

Advertisements

وتابع: “أنا أول مرة أشوف في حياتي دولة حريصة على مواطنيها ولكن للأسف المواطن نفسه مش حريص ولا محافظ على نفسه، وأؤكد مرة تانية اللي هيجي عندنا في شم النسيم مش هيدخل لو الظروف في البلد عادية أنا هحتفل بنفسي معاكم ولكن ده لمصلحة الكل في المرحلة دي وده أول وأهم مقام”.

جدير بالذكر أن مجلس مدينة الغردقة بقد اتخذ قرارا بتطهير شوارع المدينة عبر رشها وغسلها عن طريق سيارات كبيرة من أجل تعقيم الشوارع في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدن المحافظة.

وشدد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، على أن إدارة الطب الوقائي في مديرية الصحة والبيئة والمتابعة الميدانية في الوحدة المحلية للمدينة وجمعية الحفاظ على البيئة والجمعات المشاركة الهلال الأحمر، تجري العديد من عمليات المتابعة لكافة أعمال التطهير في المدينة سواء داخل شوارع المدينة وموقف السيارات الأجرة والأسواق والمصالح الحكومية والمدارس.

وكانت الغردقة من أولى المدن التي أعلن فيها حظرا كليا لمدة أسبوعين على جميع العاملين مع بداية الحظر الذي أعلنته الحكومة لمتابعة الإجراءات الصحية التي فرضتها الدولة ضمن خطتها للتقليل من حالات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد كورونا 19”.