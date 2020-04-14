محافظ دمياط تغلق “رأس البر” تجنبا للتجمعات في شم النسيم

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إغلاق كافة الطرق المؤدية لمدينة رأس البر، منعا لإقامة أي احتفالات أو تجمعات خلال أعياد شم النسيم، كما أنها أغلقت الحجز للفنادق والشقق السياحية.

وأكدت عوض، في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى للتليفزيون المصري مع برنامج “التاسعة”، أمس، على ضرورة تحمل المواطنين المسؤولية بجانب الحكومة والتعاون مع كافة أجهزة الدولة والتي بينها اتباع إرشادات وزارة الصحة المصرية، وذلك تجنبا لأي عواقب وخيمة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في البلاد، ومن أجل تجاوز تلك المحنة بأقل أضرار ممكنة، حتى لا نصل لسيناريو بعض الدول التي بدأت في تطبيق حظر 24 ساعة.

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وأوضحت أنها تعمل مع المحافظة على إزالة كافة مخالفات البناء وفقا لجدول زمني محدد وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن.

وكانت عدد من المدن السياحية اتخذت قرارات بغلقها بشكل كامل تجنبا لأي تجمعات من أجل احتفالات شم النسيم، وأبرزهم محافظة الغردقة، التي أعلن فيها اللواء عمرو حنفي، إصدار قرارا بوقف الرحلات البحرية وإغلاق كافة الشواطئ خلال احتفالات شم النسيم، مشيرا إلى أن كافة تلك القرارات اتخذت لصالح المواطنين في المقام الأول وبعيدة عن التعنت والتعسف من قبل المحافظة.

وأضاف المحافظ، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب، مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر فضائية “mbc مصر”، أمس، قائلا: “ولو وصلت إني هقف على الكمائن لمنع دخول المصيفين نفسي على البوابات والكمائن هعمل كدا ومحدش هيخش وده قرارات سيادية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وهنفذها أي كان مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة.

وتابع: “أنا أول مرة أشوف في حياتي دولة حريصة على مواطنيها ولكن للأسف المواطن نفسه مش حريص ولا محافظ على نفسه، وأؤكد مرة تانية اللي هيجي عندنا في شم النسيم مش هيدخل لو الظروف في البلد عادية أنا هحتفل بنفسي معاكم ولكن ده لمصلحة الكل في المرحلة دي وده أول وأهم مقام”.

جدير بالذكر أن مجلس مدينة الغردقة بقد اتخذ قرارا بتطهير شوارع المدينة عبر رشها وغسلها عن طريق سيارات كبيرة من أجل تعقيم الشوارع في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدن المحافظة.