“القومي للبحوث” يعلن التوصل لدواء فعال في علاج الإصابة بفيروس كورونا: “النتائج مبشرة”

أعلن الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بالمركز القومى للبحوث، أن علاج يسمى “أفيجان” أثبت فاعليته بنسبة 91% في اليابان والصين، مضيفا أن المعهد القومي للبحوث أجرى عدة أبحاث للاطمئنان على فاعليته لعلاج فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضاف علي، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، الذي يقدمة الإعلامي سيد على، أن المعهد سيقدم النتيجة لوزير التعليم العالي خلال نهاية الأسبوع، مؤكدا أن النتائج مبشرة بشكل كبير.

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وكانت أعداد الإصابات في مصر تجاوزت الألفين حالة بنحو 190 حالة بينما تماثل منهم الشفاء 488 حالة و164 حالة وفاة، حسبما ذكرتوزارة الصحة، موضحة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة أمس، وإصابة 125 شخصا بشكل جديد.

وأعلن خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن جميع الحالات الإيجابية للفيروس في مستشفيات العزل لا تزال خاضعة للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية للتعامل مع الفيروس.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرر تمديد قرار حظر التجول لمدة 15 يوما وحتى 23 أبريل، ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، كما جدد قرار إغلاق المدارس والجامعات، وجميع المقاهي والمتاجر والمراكز التجارية مساء إجازة نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة بشكل كامل.

وشددت وزارة الصحة، على ضرورة تنمية وزيادة الوعي لدى المواطنين واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا والتي اتخذتها الدولة، مناشدة المواطنين بالتواصل مع الخط الساخن حالة ظهور أي أعراض عليهم، والتوجه الفوري إلى مستشفيات الحميات أو الصدر أو التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن.