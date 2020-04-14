“التنبؤ بالفيضان” يوضح أماكن ومواعيد سقوط الأمطار

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، نماذج للتنبؤ بالأمطار، خلال الفترة المقبلة التي تبدأ من 13 أبريل وحتى 15 أبريل 2020، وجاءت توقعات المركز كالتالي:

وأوضح المركز، أن يوم 14 أبريل هناك احتمالية كبيرة لسقوط الأمطار الخفيفة على أجزاء من وسط سيناء.

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ومن المتوقع في يوم 15 أبريل أن تعود الأمور لطبيعتها دون سقوط أمطار.

وكانت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد في الهيئة القومية للأرصاد الجوية، قالت إن اليوم الأربعاء ترتفع فيه درجات الحرارة لأعلى من طبيعتها بنحو 3 درجات مئوية، مضيفة أن الطقس معتدل على كافة السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ولكن يميل للحرارة على جنوب البلاد وشديد البرودة ليلا.

وأوضحت شاكر، في تصريحات صحفية، أن الرؤية الأفقية في الشبورة المائية تنخفض صباحا، وتقل الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على غرب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا.

وأعلنت أن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة 28 درجة مئوية، و27 درجة مئوية على السواحل الشمالية بينما تتراوح في شمال الصعيد بين 32 و33 درجة مئوية، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية

دائما لمعرفة درجات الحرارة، وعدم تخفيف الملابس في تلك الفترة نظرا للتقلبات الجوية لفصل الربيع، لكن يفضل تخفيفها نهاية شهر أبريل الجاري، بالإضافة إلى ضرورة اتباع نصائح وتعليمات هيئة الأرصاد الجوية والإدارة العاملة للمرور.