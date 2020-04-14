الرئيس يجتمع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان لمواجه انتشار “كورونا”

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الرئيس السيسي يجتمع بوزيري الداخلية والدفاع بعد زيارته للعريش ويقدم لهم تكليفات عاجلة.. إليكم التفاصيل
الرئيس السيسي ووزيري الداخلية والدفاع

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبمشاركة مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وقال راضي، في بيان عنه، أن الاجتماع شهد استعراض جهود القوات المسلحة لمعاونة كافة أجهزة الدولة من أجل دعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب مناقشة عدة أمور من شأنها أنشطة ومهام القوات المسلحة على كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية لحماية مرتكزات الأمن القومي وصون مقدرات ومكتسبات الدولة.​

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