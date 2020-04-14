“إعلام مجلس الوزراء” ينفي فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية

أكد المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء، أن لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بخصوص فتح باب التسجيل في منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة في مقرات الوحدات المحلية، مشيرا إلى أن المجلس تواصل مع وزارة القوى العاملة التي نفت تلك الشائعة جملة وتفصيلا.

وأكد المجلس، أنه تم تحديد فترة أسبوعين مهلة بشأن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمةعن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة فقط، موضحا أن تلك الفترة انتهت الخميس الماضي 9 أبريل، ولا توجد أي وسيلة أخرى من أجل إعادة التسجيل، حيث بلغ عدد من تقدموا نحو 2 مليون مواطن، وبعد التدقيق والمراجعة والتصفية في كشوف المتقدمين لتقديم المنحة للمستحقين الفعليين، بلغ العدد مليون و500 ألف مستحق.

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جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة، أعلنت عن بدء إجراءات صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه للعمالة “غير المنتظمة” مساهمة في رفع العبء عن كاهلهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بعد إعلان محمد سعفان وزير القوى العاملة، تسجيل 130 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذي بدأ منذ الخميس الماضي، وحتى الآن.

وأكد الوزير، على صرف مديرية القوى العاملة في البحيرة، 28 ألفا و792 جنيها منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة.

وطالبت الوزارة، العمالة غير المنتظمة، بضرورة بالإسراع في تسجيل أنفسهم باعتبار أن ذلك هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg ، مكدة على عدم قبولها طلبات باليد من المواطنين، وإنما يتعين على الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني.

وفي السياق ذاته، قال مجلس الوزراء، إن هناك حسابا خاصا لمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق “تحيا مصر” يتلقى كل المساهمات والتبرعات.

وأضاف المجلس، أن من يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود: CBEGEGCXXXX، موضحا أن اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 – مواجهة الكوارث والأزمات.

وأعلن محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، طرق التبرع للصندوق، موضحا أن أي مواطن يستطيع التبرع لصالح الصندوق من خلال البطاقة الائتمانية الخاصة به، من خلال الموقع الرسمي لتحيا مصر، أو من خلال طلب إرسال مندوب له.

واستكمالا لدعم العمالة غير المنتظمة، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف تخصيص 50 مليون جنيه من باب البر للمتضررين من آثار فيروس كورونا، ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية، وسيتم ذلك من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وحرصها الشديد على الإسهام فى خدمة المجتمع وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية، ولاسيما فى أوقات الشدائد والأزمات.