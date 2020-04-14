نائب برلماني يتقدم ببيان عاجل للحكومة بشأن إعادة المصريين العالقين في الخارج

أعلن النائب أحمد الطنطاوي نائب عن دائرة دسوق وقلين، تقدمه بيان عاجل للحكومة متمثلة في رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وسامح شكري وزير الخارجية ومنى مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بشأن آليات إعادة المصريين العالقين في الخارج والإجراءات اللازمة التي يجب اتباعها من قبل الحكومة لإعادتهم من الغربة.

وأضاف الطنطاوي، في بيان عنه، اليوم، أن نحو 6700 مواطن مصري لا يزالوا عالقين وغير قادرين على العودة لوطنهم ومقيمين في مراكز إيواء في انتظار قرارات الترحيل لمخالفة شروط الإقامة في دولة الكويت، مشيرا إلى أن ذلك الرقم في دولة الكويت وحدها بخلاف العديد من الدول الأخرى لمواطنين مقيمين في معظم البلدان العربية، وقدموا استغاثات مؤلمة.

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وناشد النائب البرلماني، أعضاء الحكومة بالبدء الفوري في الترتيب مع السفارات والقنصليات المصرية بشأن استقبال الحالات التي لها أولوية قصوى في العودة على أن يكون ذلك من خلال رسائل البريد الفعلية أو الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية، ومن ثم يتم فحصها ومتابعتها وتحديد العاجل منها للبدء في تنفيذ خطة إجلاء منظمة على عدة مراحل.

وطالب بأن يتم استقبال العائدين مباشرة بعد الكشف عليهم في الأماكن المخصصة للعزل لمدة 14 يومًا، سواء في الفنادق وبسعر التكلفة لمن يتحمل دفعها، أو لغير القادرين بالمدن الجامعية على نفقة الدولة، وبما يمكن أن يضاف إليها من تبرعات المصريين.

وكانت الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات لعودة المصريين من الخارج، حيث أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، تلقت الوزارة الكثير من الطلبات من المصريين العالقين في الخارج ، للعودة إلى بلادهم مصر، مناشدة كل المصريين العالقين بضرورة تسجيل بياناتهم لدى السفارات المصرية بالبلاد التي يتواجدون فيها.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات لبرنامج “كل يوم”، الذى يقدمه خالد أبوبكر، المذاع على قناة ON، أن الوزارة تعيد الآن العالقين من الخارج الذين يعملون فيزا، بإقامة ليست ثابتة، مشيرا إلى أن هذه هى المرحلة الأولى، وأن المرحلة الثانية هى إعادة المصريين المقيمين فى الخارج الذين لديهم إقامة لأن كل المصريين يريدون العودة لبلادهم بسبب الظروف الراهنة التي يشهدها العالم.

ووجهت الوزيرة رسالة إلى المصريين بالخارج قائلة: رفقا بالوطن، موضحة أن الدولة المصرية تسعى لإعادة كل المصريين المتواجدين فى الخارج ولكن لابد من الوعى بقدرة الدولة الاستيعابية، مشيرة إلى أن المصريين فى الخارج يتضمنون العديد من الشرائح والدولة تهتم بجميع المصريين فى الخارج.