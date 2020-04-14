وزير المالية يعلن عن تيسيرات ضريبية جديدة بتوجيه من الرئيس السيسي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الثلاثاء أنه هناك العديد من التيسيرات الضريبية الجديدة لمجتمع الأعمال خلال المرحلة الحالية، وذلك بناءً على توجيهات من طرف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لمساعدتهم على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمد معيط أنه سوف يتم رفع الحاجز عن الربط في حالة عدم تقديم الطعن في الموعد القانوني المحدد، وذلك عقب سداد الممول عليه سواء ضريبة الدخل أو حتى القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 1% من أصل الضريبة المتنازع عليها.

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وأشار أيضاً إلى أنه سوف يتم رفع الحاجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء، بعد سداد الممول نسبة 5% من أصل الضريبة واجبة الأداء، إضافة إلى تقسيط بقية المديونية في مدة لا تقل عن عامين، موضحاً في الوقت ذاته أن الهدف الرئيسي من وراء هذه الإجراءات هو تقديم الدعم لرجال الأعمال في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها الدولة بالكامل بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا.

على صعيد متصل، شدد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة قيام أي ممول تم الحجز مسبقاً عليه سواء بسبب ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، أن يقوم بإخطار النيابة العامة من أجل إنهاء النزاع مع سداد نسبة 1% فقط من قيمة أصل الضريبة التي يتم التنازع عليها.

وأضاف أيضاً أن كل ممول يجب عليه أن يقوم بهذه الخطوات السابقة بشكل سريع خلال الأيام القادمة، حتى يتم إنهاء المنازعات لجميع الممولين قبل نهاية شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2020، مما سوف يساعد بالتالي على استقرار مراكزهم من الناحية القانونية إضافة إلى تحصيل حق الدولة.

وتواصل الحكومة المصرية العمل جاهداً على تقديم كل المساعدات الممكنة إلى جميع مؤسسات الدولة ورجال الأعمال والمواطنين بصفة عامة، نظراً إلى الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد على الجميع خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك سواء داخل مصر أو حتى خارجها بصفة عامة.

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