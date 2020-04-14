القوات المسلحة تعلن استلام غواصة جديدة ذات إمكانيات عالية من ألمانيا

أعلنت الهيئة العامة للقوات المسلحة المصرية اليوم الثلاثاء بصفة رسمية عن استلامها غواصة حربية جديدة قادمة من ألمانيا، وذلك في إطار تعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة بصفة عامة والقوات البحرية المصرية بصفة خاصة.

وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القوات المسلحة قد استلمت غواصة حربية من طراز S43 بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات النهائية لطاقهما.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الغواصة الحربية باتت الآن في طريق العودة إلى أرض مصر، حتى تنضم إلى القوات البحرية المصرية بصفة رسمية مع الإشارة إلى أنها واحدة من أفضل الغواصات الحربية على الإطلاق.

وشدد المتحدث العسكري على أن هذه الغواصة البحرية تستطيع الإبحار لمسافة تصل إلى 20 ألف كيلو متر كما تمتاز أيضاً بسرعة هائلة أثناء عملية الإبحار، موضحاً في الوقت ذاته أنها لديها القدرة الكاملة على إطلاق الصواريخ سواء في عمق أو حتى سطح الماء.

وأضاف أيضاً أن هذه الغواصة الحربية مزودة بأحدث الأنظمة القتالية، فيما تمتاز الأنظمة الملاحية والإلكترونية بها بكفاءة عالية لا مثيل لها بأي حال من الأحوال، مما يجعلها قادرة على تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية للدولة المصرية إضافة إلى حماية الأمن القومي المصري.

ومن المقرر أن تخوض هذه الغواصة الحربية بعض التدريبات المشتركة خلال رحلة العودة إلى أرض مصر، وذلك من خلال مشاركة القوات البحرية لبعض الدول الصديقة لمصر، حتى يتم التأكد من كفاءتها إضافة إلى تجربة أداء القوات البحرية المصرية على متنها أثناء الإبحار.

وتعتبر هذه الغواصة الحربية من طراز S43 واحدة من أهم الإضافات الحربية على الإطلاق للهيئة العامة للقوات المسلحة في الفترة الماضية، علماً بأن تطوير أسلحة القوات المسلحة يعد من أهم أهداف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من أجل حماية الوطن من الأعداء والجماعات الإرهابية بصفة خاصة التي تحلم برؤية مصر خاضعة لها ولأعمالها الإرهابية وهو الأمر الذي يستحيل حدوثه تماماً.

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