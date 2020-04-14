شركة ليسيكو تعلن إغلاق مصنعها في برج العرب بعد إصابة عاملين بفيروس كورونا

أعلنت شركة ليسيكو للصناعات الخزفية بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن إغلاق مصنعها المتواجد في منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بعد اكتشاف إصابة عاملين في المصنع بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت شركة ليسيكو في بيان رسمي أن اكتشاف إصابة العاملين في مصنعها المتواجد في برج العرب بفيروس كورونا، قد جاء نتيجة الفحوصات اليومية التي يتم إجرائها لجميع العاملين في مصانع الشركة على مستوى جميع محافظات الجمهورية بناءً على تعليمات وتوجيهات وزارة الصحة والسكان.

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وأشارت أيضاً إلى أنها قامت بإرسال تقريراً مفصلاً بهذه الأحداث إلى إدارة البورصة المصرية، على أن يتم إغلاق مصنع برج العرب لمدة أسبوعين كاملين سوف يتم فيهما تعقيم وتطهير المصنع بالكامل من طرف المسؤولين في وزارة الصحة والسكان.

وشددت الشركة في البيان على أن جميع العاملين في المصنع سوف يخضعون إلى الحجر الصحي في المنزل طوال هذه المدة القادمة، حتى يكونوا قادرين على استئناف العمل من جديد بعد انقضاء مدة الأسبوعين.

وأضافت أيضاً أن إنتاج مصنع برج العرب يمثل نسبة 35% من قيمة الإنتاج الإجمالي للأدوات الصحية التي يتم إنتاجها من كافة مصانع الشركة، إلا أن الأهم في نهاية المطاف هو الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في المصنع بدون أي استثناء على الإطلاق.

وأوضحت الشركة أن قد وضعت عدة تعليمات جديدة لجميع الموظفين العاملين في المصنع حتى يتم تنفيذها بعد استئناف العمل من جديد، على أن تشمل هذه التعليمات عوامل حفاظ العامل على صحته من خلال استعمال المطهرات إضافة إلى الكمامات الطبية وأيضاً فحص درجة الحرارة بصفة يومية.

وفي ختام البيان، أكدت أن أي عامل سوف تظهر عليه أعراض البرد البسيطة بعد استئناف العمل سوف يتم منحه مباشرة عطلة مرضية مدفوعة الأجر لحين شفائه بشكل كامل، مشيرة إلى أن 40% من أعضاء مجلس الإدارة يعملون إما عن بُعد من المنزل أو عبر مسافات بعيدة في مكاتب الشركة، وذلك بهدف الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والسكان للوقاية من كورونا.

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