القوى العاملة توضح طريقة تعرف المواطنين على مدى أحقيتهم في صرف المنحة من عدمها

كشفت وزارة القوى العاملة بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن الطريقة التي يستطيع من خلالها كل مواطن معرفة مدى أحقيته في صرف منحة ال 500 جنيه من عدمها، والتي تم تخصيصها في الأساس بهدف مساعدة العمالة غير المنتظمة المتضررين بالدرجة الأولى من أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة القوى العاملة أنه يجب على المواطن أولاً أنه يقوم بتسجيل بياناته الشخصية عبر الموقع الرسمي للوزارة، حتى يقدم طلباً من أجل الحصول على منحة ال 500 جنيه.

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وأشارت أيضاً إلى أن المواطن لابد عليه من الانتظار لبضعة أيام قليلة، ثم الاتصال على رقم الخط الساخن 142، حتى يكون قادراً على الاستعلام على مدى أحقيته للحصول على المنحة من عدمها، وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

يجب على المواطن إدخال رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة به من اليسار إلى اليمين، ثم يتم إخطاره بعدها بلحظات مباشرة إذا ما كان يستحق الحصول على المنحة أو لا يستحق الحصول عليها.

في حالة تم اختيار المواطن من مستحقي صرف المنحة، سوف يتم إرسال نصية له عبر نفس هاتفه الشخصي، وتحتوي هذه الرسالة على موعد صرف المنحة إضافة إلى مكان صرفها.

يجب على المواطن أن يقوم بإحضار هاتفه الشخصي المسجل عليه هذه الرسالة النصية إلى مكتب البريد الذي سوف يستلم منه المنحة.

لابد أيضاً أن يتوفر مع المواطن وقتها أصل بطاقة الرقم القومي إضافة إلى صورتين شخصيتين له.

يُذكر أن المرحلة الأولى من مراحل صرف منحة ال500 للعمالة غير المنتظمة قد بدأ صرفها انطلاقاً من يوم أمس الإثنين، على أن تستمر هذه المرحلة الأولى حتى يوم الخميس القادم.

وتشمل المرحلة الأولى مليون و500 ألف مواطن بعد إزالة 500 ألف مواطن غير مستحق من أصل 2 مليون تقدموا من أجل الحصول على هذه المنحة، علماً بأن وزارة القوى العاملة تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية على تنقية البيانات الشخصية لكل مواطن قبل الموافقة أو رفض طلب الحصول على المنحة.

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