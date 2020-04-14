عاجل .. ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بعد اكتشاف 160 حالة جديدة و14 وفاة

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، بعدما تم اكتشاف إصابة 160 حالة جديدة إضافة إلى وفاة 14 حالة أخرى.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 2350 حالة من ضمنهم 160 حالة جديدة تم اكتشافها اليوم.

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وأشار أيضاً إلى أن إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في مصر قد ارتفع إلى 178 حالة وفاة من ضمنهم 14 حالة جديدة تم اكتشافها اليوم، موضحاً في الوقت ذاته أن نسبة 30% من هذه الحالات قد توفت قبل وصولها إلى مستشفيات العزل بسبب تأخر حالاتها الصحية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في حديثه على على أن عدد الحالات التي تحولت نتيجة فحوصاتها من إيجابية إلى سلبية قد ارتفع إلى 683 حالة من ضمنها 514 تعافت بشكل كامل وغادرت مستشفيات العزل عائدة إلى منازلها بنجاح.

وأضاف أيضاً أن عدد المتعافين من فيروس كورونا الذين خرجوا من مستشفيات العزل اليوم الثلاثاء قد وصل إلى 26 حالة من ضمن 514 حالة إجمالي عدد المتعافين من ذلك الفيروس القاتل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن جميع الحالات المصابة تتلقى الرعاية الصحية الشاملة في داخل مستشفيات العزل، مؤكداً على أنه لا توجد أي حالات أخرى مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر سوى الحالات التي كشفت عنها وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية حتى الآن.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020:

إجمالي عدد المصابين / 2350 حالة.

إجمالي عدد الوفيات / 178 حالة.

إجمالي عدد المتعافين / 514 حالة من أصل 683 حالة تحولت نتيجة فحوصاتها من إيجابية إلى سلبية.

يُذكر أن مصر لا تزال في المرحلة الأولى من مراحل انتشار فيروس كورونا المستجد، بالرغم من الارتفاع الواضح في أعداد المصابين على مدار الأيام الماضية، إلا أن أعداد المتعافين تزداد أيضاً مع مرور كل يوم.

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