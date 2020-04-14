القوى العاملة تكشف عن مواعيد صرف منحة ال 500 جنيه للمتخلفين عن المرحلة الأولى

كشفت وزارة القوى العاملة بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن مواعيد صرف منحة ال 500 جنيه لجميع المواطنين من العمالة غير المنتظمة المتخلفين عن المرحلة الأولى، والتي بدأ صرفها انطلاقاً من يوم أمس الإثنين على أن تستمر عملية الصرف حتى يوم الخميس القادم.

وأكدت وزارة القوى العاملة في بيان رسمي أن الدكتور محمد سعفان قد حدد أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري موعداً من أجل صرف منحة ال 500 جنيه لكل من تخلف عن الصرف في المرحلة الأولى.

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وأشارت أيضاً إلى أن هذه المواعيد الجديدة لمن تخلف عن المرحلة الأولى تأتي بناءً على توجيهات من طرف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حتى يتمكن كل مواطن من الحصول على هذه المنحة في الأوقات العصيبة الحالية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشددت وزارة القوى العاملة في البيان على أن محمد سعفان وزير القوى العاملة كان حريصاً بنفسه اليوم على متابعة عملية صرف منحة ال 500 جنيه في بعض مكاتب البريد المصري إضافة إلى بعض فروع البنك الزراعي المصري، من أجل الاطمئنان على مدى نجاح سير هذه العملية دون مواجهة أي مشاكل على الإطلاق لكافة المواطنين.

وأضافت أيضاً أن السيد الوزير حرص أيضاً على حل شكوى تلقاها من المواطنين في مكتب بريد الثانوية الجوية، بسبب تأخر عملية الصرف منذ الصباح الباكر لضعف شبكة الإنترنت، إلا أن المشكلة تم حلها على الفور وصرف الجميع المنحة بنجاح.

وأوضحت وزارة القوى العاملة أن المواطنين من العمالة غير المنتظمة يمكنهم صرف منحة ال 500 جنيه من 5700 منفذ تابع لمكتب البريد المصري إضافة إلى البنك الزراعي المصري على مستوى جميع محافظات الجمهورية بدون أي استثناء على الإطلاق.

ويأتي كل ذلك بناءً على توجيهات الرئيس السيسي من أجل مساعدة المواطنين من العمالة غير المنتظمة على تخطي المحنة الحالية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد على أمل نهاية هذه الأزمة في أقرب فرصة.

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