بيان عاجل من النائب العام بشأن أحداث خلية الأميرية الإرهابية

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء بمنطقة الأميرية، شرق القاهرة.

وأشار المستشار حمادة الصاوي النائب العام في بيانه منذ قليل، أن فريق من نيابة أمن الدولة العليا انتقل لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد الضابط محمد فوزي الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.

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عاجل: بالفيديو.. تبادل إطلاق نار بين الشرطة وخلية الأميرية الإرهابية.. والداخلية توجه نداء للمواطنين .

والجدير بالذكر أن عناصر الخلية الإرهابية قد لقوا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار بينهم وبين قوات مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية، وفق نبا عاجل لفضائية إكسترا نيوز.

عاجل: مصرع عناصر خلية الأميرية الإرهابية.. واستشهاد مقدم بالأمن الوطني .

وأفادت الأجهزة الأمنية أن المقدم محمد فوزي الحوفي، ضابط الأمن الوطني، استشهد خلال المواجهات مع المجموعة الإرهابية.

وكانت قوات الشرطة قبل اقتحام وكر الارهابيين والسيطرة على الموقف، ناشدت المواطنين في الأميرية بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة بضرورة الاحتمال بالمنازل.