وزير التموين: حذفنا نحو 10 مليون مواطن من بطاقات التموين

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حذف 10 مليون مواطن لا يستحقوا دعم الخبر ما أسفر عن توفير 5 مليارات جنيه، موضحا أن الأخطاء الموجودة في قوائم مستحقي الدعم كانت كبيرة بعضها لأسماء مكررة وأرقام خاطئة في بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين.

وأضاف “المصيلحي”، في حواره لبرنامج “على مسؤوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى خلال قناة “صدى البلد”، أن عملية التنفيح كانت تتطلب رؤية سياسية كبيرة، موضحا أن القوائم كانت بها أرقام قومية مكررة ونسبة التكرار كانت تصل إلى 20 مرة لنفس الشخص وهناك رقم واحد فقط صحيح، مضيفا أن نحو أكثر من 70 مليون مواطن يصرف خبز بمعنى أن هناك 70 مليون بطاقة صحيحة.

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وأكد أن القوائم لم يكن بها قاعدة بيانات واحدة صحيحة، وكل شركة لها نظام خاص لذلك وجد عدد كبير من البطاقات الخاطئة، مضيفا أنه عندما حذفنانحو 700 ألف أسرة ساعدناهم مرة أخرى وتم ذلك مع مراعاة المعايير من أجل إعادتهم، مشيرا إلى أن الدعم المالي أكبر كفاءة وعلينا توفير السلع المطلوبة.

وأوضح المصيلحي، أن الوزارة قدمت دولابا للعمل مميزا حيث يكلف الخبز الدولة 53 ونصف مليار جنيه وحده لأنه يعتبر من أهم وأبرز العناصر الداعمة للأمن الغذائي الحقيقي، مضيفا أن الخبز ممتاز ورائع في الفترة الأخيرة، والشكاوى منه أصبحت قليلة مقارنة بالماضي، حيث أن متوسط استهلاك القاهرة من الخبز أضعف من محافظة المنيا، وأسعار القمح عالميا مستقرة.

وأشار إلى أنهجرى العمل على إعادة المواطنين المحذوفين من البطاقات التموينية بعد التأكد من أحقيتهم، إلى جانب استخراج بطاقات للعمالة “غير المنتظمة” بعد التأكد من بياناتهم، موضحا أنه لم يتم اتخاذ قرارات بإضافة المواليد الجدد حتى الآن.

وأوضح أن نحو 2 مليون مواطن هم الأكثر احتياجات وقد حققنا لهم الاستفادة الأعلى من الدعم التمويني خلال البطاقات الجديدة، وذلك بناء على عنصرين وحيدين في التقييم بشأن آلية الدعم وهما موازنة الدولة للكفاءة وتأثير الدعم على إشباع حاجات المواطن وهي الفعالية، إلى جانب أن الدعم النقدي يعتبر الأكثر كفاءة من الدعم العيني.