عدد حالات كورونا فى مصر: ارتداد عكسي من ذروة الإصابات.. والوفيات ترتفع لـ 7.6%

عاود المؤشر اليومي لعدد حالات كورونا في مصر للانخفاض بشكل حاد لأول مرة منذ 8 أيام، بتسجيل 112 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينهم شخص أجنبي.

وهذا هو العدد الأقل منذ يوم 10 أبريل الماضي، حين سجلت وزارة الصحة إصابة 95 شخصًا بكورونا، قبل أن ترتفع الأعداد بشكل كبير خلال هذه الفترة وصلت أقصاها أمس بـ 188 حالة، لتنكسر بذلك ذروة الإصابات المُسجلة حتى الآن.

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وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الآن 3144 حالة، بينها 1205 حالات خلال الـ8 أيام الماضية فقط.

معدل إصابات ووفيات كورونا اليومي

عدد حالات كورونا في مصر