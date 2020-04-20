ضبط لحوم حمير في مطاعم شهيرة بالقاهرة والجيزة

مخالفات كبيرة رُصدت في عدة محال لبيع اللحوم وكذا عدد من المطاعم الشهيرة في القاهرة والجيزة، بحسب ما أكدته مصادر مسؤولة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عقب توقيع الكشف المبدئي على عينات أخدت منها بشكل مفاجئ في حملات عليها.

وقال مصدر مسؤول داخل الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، إن إدارة التفتيش بمديرية القاهرة شنت حملة أمنية مفاجئة على عدد من محال اللحوم والمطاعم الشهيرة ضبطت خلالها “لحوم حمير”، كما وجدت عدة محلات تبيع لحوم الحوم وتعرضها للمواطنين على أساس أنها لحوم بلدية.

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وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن لجنة من إدارة التفتيش بمديرية أمن القاهرة شنت الحملة بالتنسيق مع مباحث التموين وشرطة البيئة، وذلك بعدما أكدت بعض التحريات وجود مخالفات في هذه المحال الموجودة في محيط محافظتي القاهرة والجيزة، وتعرض لحوم الحمير وتبيعها، مؤكدًا أنه جرى إصدار توجيهات فورية بمصادرة اللحوم في هذه المحال، وإغلاقها وتشميعها.

وأوضح المصدر أن المخالفات التي ضبطتها اللجنة ومباحث التموين تراوحت بين محال دون ترخيص، وهي المحال الصغيرة في المحافظتين، أو تقديم أطعمة ولحوم “مجهولة المصدر” إضافة إلى أن بعض هذه المحال تبيع لحوم الحمير، وخصوصا في المطاعم الكبيرة والشهيرة.

وأشار المصدر إلى أن المخالفات التي ضبطت لم تكن للمرة الأولى في عدد من هذه المحال، موضحا أن تلك المحال المخالفة موجودة في عدة مناطق منها “حلوان، والمعصرة، ومصر القديمة، وفيصل، والظاهر”.

وأكد مصدر مسؤول في مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن المعمل المركزي الملحق بمعهد صحة الحيوان والتابع لوزراة الزراعة يجهز تقريرًا الآن، لجميع المضبوطات في هذه المحال من أجل تحويل المخالفين منهم إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن التفتيش النظري أوضح أن بعض اللحوم المضبوطة عبارة عن لحوم حمير، تابعة لـ”الفصيلة الخيلية”.

من جانبها طالبت الطبيبة البيطرية في مديرية الجيزة، ورئيس لجنة سلامة الغذاء في نقابة البيطريين الدكتورة شيرين زكي، جميع الجهات المعنية بإعلان أسماء تلك المحال المخالفة، مشيرة إلى أن من حق المواطن أن يعرف حقيقة ما يأكله من هذه المحال.

وأكدت الدكتورة شيرين زكي أنه يجب تطبيق عقوبة الإغلاق تجاه هذه المحال المخالفة، إضافة إلى أن من يفك الشمع يدفع غرامة 150 جنيهًا.