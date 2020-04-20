فحص 600 شخص في كفر جعفر.. وسلبية 32 حالة من كورونا

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية، إن هناك فريق ترصد في قرية كفر جعفر متواجد بشكل ظائم، وذلك ضمن دعم المديرية للمركز الطبي للقرية بعدد من المستلزمات الطبية والأطباء، بعد إصابة 12 مصابة بفيروس كورونا فيها، وترتب عليه عزل 13 ألف مواطن.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية أن فريق الترصد يعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا بين أهالي القرية من خلال فحص المخالطين للحالات المصابة، حيث تم الانتهاء من 600 شخص، اشتبه في 45 منهم وكانت نتيجة 32 منهم سلبية والـ13 الباقيين تُنتظر نتائج تحاليلهم حتى الآن.

Advertisements

وكانت 800 أسرة بإجمالي نحو 13 ألف نسخة بقرية كفر جعفر تخضع للحجر الصحي، بناء على قرار الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، وكان القرار نتيجة لظهور 12 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

كان النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب عن دائره مركز بسيون بمحافظة الغرببة، أكد عزل عدد محدود من الأسر في قرية كفر جعفر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وليس كما يُشاع بأن القرية كلها معزولة، مشيرا إلى أن المعزولين نحو مربعين سكنيين فقط حتى الآن، وفقًا للوضع الحالي داخل القرية والذي يتطلب ذلك فقط.

وأوضح حبيب أن طريقة العزل لهذه الأسر عبارة عن وجدهم داخل بيوتهم لمدة 14 يومًا وهي مدة حضانة الفيروس، وطُبق هذا الأمر بعد ملاحظة تكرار إصابة أكثر من شخص من نفس المحيط بالفيروس المستجد، وبناء على ذلك تحدث عملية العزل من أجل الحفاظ عل الأسر وأيضًا لمنع انتشار الفيروس لباقية القرية أو المركز.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائره مركز بسيون، أن الطب الوقائي والترصد بمديرية الصحة بالغربية توجهت فرق منهم لعمل مسح شامل على كل القرية بالإضافة إلى حصر المخالطين للتأكد إذا كان الفيروس تفشى داخل القرية أو لا، على أن تعزل القرية بالكامل إذا تم التأكد من تفشيه بين أهالي القرية.

وأكد مسؤول طبي بمديرية الصحة في الغربية، أن هناك خطابًا صدر من المديرية موجهًا إلى الجهات الأمنية من أجل وضع القرية التابعة بمركز بسيون في الحجر الصحي، كإجراء تابع لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، حيث وصل عدد الإصابات إلى 12 حالة في قرية كفر جعفر مع انتظار نتائج 22 حالة كانت مخالطة للحالات الإيجابية المثبتة.