رابط مزيف.. “القوى العاملة” تنفي فتح التسجيل أمام العمالة غير المنتظمة

نفت وزارة القوي العاملة، فتح باب التسجيل مرة ثانية لفئة العمالة الغير منتظمة في منحة الـ500 جنيه مثلما أشيع عبر عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت تحذيرها للمواطنين من استخدام أي رابط مزيف.

وأكدت وزارة القوى العاملة تواصل مكتبها الإعلامي مع نظيره بمجلس الوزراء، الذي تواصل بدوره مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء، وعليه أهابت القوي العاملة لغير المسجلين من العمالة الغير منتظمة عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، مضيفة أن المغرضين وراء تلك الشائعات لإفساد المشهد الحضاري الذي تم فيه صرف المنحة.

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وخصصت وزارة القوى العاملة أيام 26 و27 و28 و29 و30 أبريل الجاري، لمن تخلفوا عن اليوم المخصص للصرف والذي كان محددا من 13 إلى 16 أبريل الجاري، وذلك مراعاة للظروف الطارئة التي حالت دون صرف المنحة خلال تلك المدة مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ24 ساعة.

ونوهت الوزارة إلى أن الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وفى كافة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة هي الجهات التي ستعلن فيها أي بيان رسمي يصدر عن الحكومة.

يذكر أن تلك المنحة وقدرها 500 جنيه أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تصرف على مدار 3 أشهر بإجمالي 1500 جنيه، نتيجة لجهود التي قامت بها الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات المعنية، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية تجنبا لحدوث ما يعكر صفو هذا العمل.

كانت وزارة القوى العاملة أكد أن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، من البنوك لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مشيرة إلى أنه غير صحيح.

وطالبت وزارة القوى العاملة، في بيان اليوم، العمالة غير المنتظمة غير المسجلة بمديريات القوى العاملة من قبل، والتي سجلت من 18 مارس الماضي حتى الآن، بعدم الانسياق وراء الشائعات وكذا عدم السير وراء المعلومات المغلوطة، مؤكدا أنه يجب عدم التزاحم أمام فروع البنوك حفاظًا على سلامة المواطنين.