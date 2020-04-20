شروط وخطوات.. تفاصيل طرح 36 ألف شقة بالإسكان الاجتماعي في 10 محافظات

بعد موافق مجلس الوزراء على طرح إعلان للمواطنين محدودي الدخل، من أجل وحدات سكنية مملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، والزائدة والشاغرة، أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، استعدادها لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي.

وخصصت وزارة الإسكان نحو 36 ألف شقة سكنية جاهزة وكاملة التشطيبات، في نحو 10 محافظات وهي: “الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومطروح”.

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وأولى خطوات التقديم للحصول على شقق بالإسكان الاجتماعي، هو شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المتواجد بها الوحدات المطروحة من أجل الحجز، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان لموعد طرح الكراسات في مكاتب البريد، وكانت الخطوة التالية عبارة عن تقديم استمارة الحجز الموجودة في كراسة الشروط، ويكون مرفق مع هذه الأوراق المطلوبة على الموقع الإلكتروني والخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي.

ونرصد في السطور التالية سعر الوحدة ونظام السداد على النحو الآتي:

أن يكون الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه، بينما الحد الأقصى لدخل المتزوج (الزوج والزوجة) 5700 جنيه، على أنيصل الحد الأدنى للمرتب 1300 جنيه. عن سن المتقدم فلابد من أن يكون من 21 إلى 50 عاما، ولا يكون المتقدم أو أي فرض من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة سواء شقة أو أرضًا. يكون المتقدم يعمل في المحافظة التي يتقدم للحجز فيها أو المحافظات المجاورة أو المدن الجديدة أو أن يكون مقيما بها، بينما الأولوية تأتي للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

أما الأوراق المطلوبة للتقديم لهذه الوحدات السكنية فهي:

صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية. مفردات مرتب يحصل عليها المتقدم من جهة العمل على أن تكون مختومة وموضح بها صافي الدخل. أما المنتسبين للأعمال الحرة فيجب إحضار شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي. وصل مرافق كهرباء أو غاز أو ماء. إذا كان المتقدم متزوجا فعليه تقديم صورة الرقم القومي للزوجة تكون سارية، وقسيمة الزواج. شهادات ميلاد الأطفال.

21 مدينة جديدة وبعض المحافظات تتواجد فيها شقق مشروع الإسكان الاجتماعي، من خلال تنفيذ 650 ألف وحدة، تم الانتهاء من 415 منها، وتخصيص 315 ألف شقة.