تنفيذا لتوجيهات السيسي.. بدء رحلات عودة المصريين العالقين بالخارج غدا

يستعد قطاع الطيران المدني، لبدء تسيير الرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، في مختلف دول العالم، على أن يكون ذلك بدءًا من غد الثلاثاء، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على إعادة المصريين العالقين، وذلك يكون بالتنسيق مع 3 وزارات وهم الخارجية والهجرة والسياحة.

وأفادت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المدني، أن أولى رحلات الاستثنائية ستتجه غدا إلى العاصمة اللبنانية بيروت من أجل إعادة العالقين بها تقلع غدًا، وتخصص رحلتين بعد غد يوم متجهة إلى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، والثانية من 3 دول على رحلة واحدة وهي المجر واليونان وصربيا، وبعد تجميع المصريين من الدول الثلاث ستقلع الطائرة من مطار بلجراد.

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أما يوم الخميس 23 أبريل، فستقلع نحو ثلاث طائرات الأولى ستتجه إلى كازابلانكا بالمغرب، والثانية إلى أمستردام في هولندا، والثالثة إلى دولتي الجزائر وأسبانيا.

ويوم الجمعة الموافق 24 من أبريل الجاري تقلع رحلة إلى بانكوك في تايلاند، والموعد مع العالقين في دولة البحرين سيكون يوم 28 أبريل الجاري.

وسيخضع جميع المصريين العالقين العائدين إلى مصر للحجر الصحي لمدة 14 يوما كإجراء احترازي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت المصادر المطلعة بالمطار إلى أن هناك تنسيقا بين جميع الوزارات المعنية وهم الخارجية والهجرة والسياحة، من أجل التواصل مع المصريين العالقين في الخارج الراغبين في العودة إلى مصر والعمل على تسهيل مهمة عودتهم.

يذكر أن سلطة الطيران المدنى أعلنت في 19 مارس بدء توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها ورحلات الإسعاف الدولية، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، رحلات الشحن الجوي، والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية سامح شكري، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمد منار عنبه وزير الطيران المدني.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول العديد من النقاط بشأن موقف المواطنين المصريين العالقين في الخارج من غير المقيمين، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإعادة المواطنين العالقين في مختلف الدول حول العالم، وفقا لتصور واضح مكتمل الأركان، جاء ذلك في إطار خطة الدولة الكاملة لمكافحة تداعيات أزمة انتشار الفيروس الصيني المستجد، بما يتوافق مع الالتزام بكافة الإجراءات الصحية اللازمة وإحكام الدخول والخروج عبر منافذ الدولة.