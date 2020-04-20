مصادر تؤكد إمكانية فصل طالبة جامعة القاهرة بسبب التحريض على أعمال منافية للقيم عبر تيك توك

أوضح مصدر مسؤول أن طالبة كلية الآثار جامعة القاهرة التي قامت بنشر مقاطع فيديو تحتوي على أعمال منافية لقيم المجتمع، باتت مهددة بعقوبات قاسية للغاية قد تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة.

وأكد المصدر أنه قد تم استدعاء هذه الطالبة من أجل بدء التحقيقات معها، بعدما قامت بنشر عدة فيديوهات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بهدف دعوة الفتيات لنشر مقاطع فيديو تقوم من خلالها بأفعال لا تتماشى تماماً مع سلوكيات وعادات المجتمع المصري من أجل الحصول على الأموال عبر تطبيق تيك توك.

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وأشار أيضاً إلى أن طالبة كلية الآثار سوف يتم مواجهتها في التحقيق بكل هذه الفيديوهات، على أن يكون القرار النهائي أي الحكم في يد لجنة التحقيق وحدها لا غير مع التأكيد على أن اللجنة قادرة على إصدار قرار بفصل هذه الطالبة تماماً من جامعة القاهرة.

يُذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة قد أصدر قراراً عاجلاً في الساعات الماضية يتمثل في إحالة هذه الطالبة إلى التحقيق، بعدما تلقى العديد من الشكاوى من طرف المواطنين بسبب إساءة هذه الفتاة لصورة جامعة القاهرة في المقام الأول إضافة إلى صورة بقية الطالبات في الجامعة.

وشدد الدكتور محمد الخشت في بيان رسمي على أنه تم مباشرة عمل بحث عن اسم هذه الطالبة، وتم التأكد بالفعل أنها طالبة في كلية الآثار بالجامعة وتحديداً في الفرقة الثانية، مؤكداً في الوقت ذاته أن جامعة القاهرة سوف تتخذ أقصى عقوبة ممكنة ضد هذه الطالبة في نهاية المطاف، نظراً لأن السلوكيات التي قامت بها في الأيام الماضية لا تليق تماماً بقيم المجتمع المصري إضافة إلى مكانة طالبات الجامعة.

يُذكر أن تطبيق تيك توك قد شهد معدلات استخدام هائلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى على مدار الأسابيع القليلة الماضية سواء في مصر أو حتى في العالم بأكمله مثلما هو حال جميع مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي.

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