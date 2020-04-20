عاجل .. اكتشاف 189 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر و11 وفاة

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الإثنين عن التطورات الجديدة بخصوص أعداد المصابين والوفيات الناتجة عن تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي اليوم، أنه قد تسجيل 189 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر.

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وأشار أيضاً إلى أن إجمالي عدد المصابين بذلك الفيروس قد وصل إلى 3333 حالة حتى هذه اللحظة، موضحاً في الوقت ذاته أن جميع المصابين يخضعون إلى الرعاية الصحية الشاملة في مستشفيات العزل المخصصة بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في في البيان على أن اليوم الإثنين قد شهد وفاة 11 حالة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، وعلى إثر ذلك ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في مصر إلى 250 حالة حتى الآن.

وأضاف أيضاً أن إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية قد وصل إلى 1086 حالة، مؤكداً أن 821 حالة منهم قد تعافت بشكل كامل من المرض وغادرت جميعها مستشفيات العزل عائدة إلى منازلها من جديد بعد نهاية فترة الحجر الصحي التي خضعوا لها في الفترة الماضية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن جميع العاملين في وزارة الصحة والسكان يعملون جاهداً من أجل الكشف عن أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، مشيراً إلى أنه لم يتم اكتشاف أي حالات أخرى سوى التي يتم الإعلان عنها رسمياً عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل 2020:

إجمالي عدد المصابين / 3333 حالة.

عدد الحالات الجديدة التي تم اكتشاف إصابتها / 189 حالة.

عدد الوفيات الجديدة / 11 حالة.

إجمالي عدد الوفيات / 250 حالة.

إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج فحوصاتها من إيجابية إلى سلبية / 1086 حالة من ضمنها 821 حالة تم شفائها بالكامل نهائياً.

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