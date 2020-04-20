وزارة الأوقاف تعلن إتاحة درع واقي للوجه للحماية من كورونا ب50 جنيهاً فقط !

أعلنت وزارة الأوقاف بصفة رسمية اليوم الإثنين عن إتاحة درع واقي للوجه لكافة مواطني الشعب المصري بأسعار تبدأ من 50 جنيهاً فقط لا غير لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تصنيع وتطوير ذلك الدرع في الورش الإنتاجية التابعة للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الدرع الواقي للوجه المخصص لحماية المواطنين من فيروس كورونا بات متوفراً بكثرة في منافذ البيع التابعة للمجموعة الوطنية لوزارة الأوقاف على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن الهدف الرئيسي من وراء إنتاج ذلك الدرع الواقي للوجه هو تقليل فرصة إصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد، حيث يمنع ذلك الدرع الرزاز الناتج عن العطس أو السعال من الانتقال إلى أي إنسان آخر، كما يمنع الإنسان أيضاً من وضع يديه على الوجه بشكل مباشر.

وإليكم الآن منافذ البيع التابعة للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف من أجل شراء الدرع الواقي للوجه:

محافظة الإسكندرية / 32 شارع صلاح سالم أمام قسم العطارين.

محافظة الجيزة / 1 شارع عصام الدالي في منطقة الدقي.

محافظة المنيا / 78 شارع الحرية على كورنيش النيل، الدور السادس في برج ايتاب.

محافظة البحر الأحمر / معرض المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في ميدان النجدة بمدينة الحرفيين في الغردقة.

محافظة أسوان / معرض المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في أبراج سما أسوان، برج رقم 10 الدور الثالث.

والآن سوف نستعرض لكم أسعار الدرع الواقي للوجه للحماية من فيروس كورونا، علماً بأن السعر غير شامل لخدمة التوصيل:

درع واقي للوجه مقاس 27 في 22 / 50 جنيهاً.

درع واقي للوجه مقاس 30 في 22 / 55 جنيهاً مع العلم بأنه خاص للمستشفيات.

درع واقي للوجه متحرك مقاس 34 في 22 / 65 جنيهاً.

وشددت وزارة الأوقاف على استعدادها لتشغيل الخط الساخن “19695” من أجل طلب الدرع بداية من يوم الأربعاء المقبل، مؤكدة في الوقت ذاته أنه يمكن طلب الدرع أو تحديد الكمية أو الاستفسار عن سعر خدمة التوصيل في الوقت الحالي عبر التواصل من خلال تطبيق الواتساب مع العلاقات العامة في الوزارة من خلال الرقم التالي “01003896819”.

إقرأ أيضاً: الصحة العالمية ترفض اتهامات دونالد ترامب وتنفي إخفاء معلومات بشأن كورونا