“الإسكندرية للسموم” يحذر من تناول تلك السمكة: سامة وليس لها مصل

أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب في جامعة الإسكندرية، تحذيرا من تناول سمكة الأرنب (السامة) والتي تحتوي على واحد من أقوى السموم فاعلية يسمى “هومن”، مشيرا إلى أن سمك الأرنب محرم صيدها وبيعها لما تحتويه من سموم لا تتكسر بالحرارة أو الغليان.

قال المركز، في بيان عنه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن ذلك السم لا يوجد مصل مضاد له حتى الآن حيث يتواجد في السمكة غدد سامة تحت الجلد وبجانب النخاع والأحشاء، خاصة الكبد ويمتد ليصل إلى لحم السمكة، موضحا أن أعراض التسمم تظهر خلال ساعة واحدة من تناولها ويمكن أن تتأخر ليومين حسب كمية السم التي تناولها الشخص.

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وأضاف أن الأعراض المبدئية لذلك السم تتمثل في الشعور بالغثيان وآلام بالبطن وقئ وإسهال ويؤدي لهبوط في ضغط الدم وانخفاض معدل ضربات القلب، موضحا أنه على جانب خطورة تلك السكمة فذلك السم له تأثير خطير على الجهاز العصبي الذي يتمثل في الإحساس بالتنميل وضعف العضلات وشلل عضلات الجسم وفشل التنفس والغيبوبه، وهو ما يتطلب دخول المريض الرعاية الحرجة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي على الفور.

وحذر المركز، في رسالته من شراء أسماك غير معروفة المصدر أو النوع إلى جانب الامتناع عن صيد هذه السمكة أو تناولها.