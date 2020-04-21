نائب طوخ وقها يعلن 15 إصابة جديدة بالوباء العالمي في القليوبية بينهم رضيع

قال أحمد بدوي نائب عن دائرة طوخ وقها ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، إن أعداد الإصابات بالوباء العالمي زادت 15 حالة جديدة في القليوبية بينهم 3 أشقاء.

وأضاف النائب، في بيان عنه نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن تلك الحالات هي لموظف 46 سنة ، مقيم بشارع أبو النيل متفرع من شارع 23 يونيو التابع لقسم ثان شبرا الخيمة ، وشقيقته ربة منزل 48 سنة وشقيقه 26 سنة ، وطفل عمره 6 سنوات.

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وأوضح أن هناك 3 حالات أخرى في القناطر الخيرية هم لسيدة عمرها 39 سنة ربة منزل وموظف 40 سنة وسيدة 33 سنة وحالة لطفلة عمرها عامين، وفي مركز الخانكة سجل حالتين من قرية القلج هم لسيدة عمرها 45 سنة ربة منزل وشقيقها عامل 28 سنة وحالة من مركز شبين القناطر من قرية طحانوب وحالة من قرية منشأة الكرام التابعة لمركز شبين القناطر موظف 31 سنة، مضيفا أن مركز بنها سجل حالتين الأولي لسيدة 24 سنة من قرية كفر الجزار والثانيه عامل من قرية دملو وكان مخالط.

وأشار إلى أنه في مركز قليوب، سجلت حالة واحدة لموظف بالمعاش 65 سنة من قرية طنان.

وناشد النائب الجميع بتوخي الحذر من الإصابة واتباع كافة الإجراءات الوقائبة والإرشادات الطبية وعدم الاختلاط بأحد أو التجمعات الأسرية أو غيرها.

جدير بالذكر أن أعداد الإصابات في مصر بلغت 3333 حالة بالوباء العالمي، بينما بلغت أعداد الإصابة اليومي 189 حالة متجاوزة بذلك أعلى معدل بلغته مصر، إلى جانب بلوغ حالات الوفاة إلى 11 حالة إضافية ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 250 حالة، فيما بلغ أعداد المتعافين 821 حالة تماثلوا الشفاء وخرجوا من المستشفيات.

وشدد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية، على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل وزيادة التباعد الاجتماعي، من أجل تخفيف الضغط على النظام الصحي ويجعل المستشفيات في راحة أكثر، وبالتالي نصل لمرحلة وقمة مسطحة للوباء، إلى جانب زيادة إجراء الفحوصات اليومية وتتبع حالات الإصابة بشكل كبيبر من أجل اكتشاف المزيد من الحالات بشكل مبكر.

وكانت مصر بدأت في استخدام علاج للوباء العالمي، عن طريق استخدام بلازما المتعافين كعلاج فعال لباقي مصابي فيروس كورونا ولا يزال الأبحاث والبروتوكولات الدولية جارية لاكتشاف علاج إيجابي في العالم من أجل الوصول إلى أكثرها فعالية مع الفيروس التاجي.