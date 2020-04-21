أسعار الفواكه في الأسواق اليوم

توقع خبراء الاقتصاد، حالة من عدم الاستقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك مع اقدام المواطنين على شراء مستلزمات شهر رمضان الكريم، من طعام ومشروبات استعدادا للصيام.

وإليكم متوسط أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية وفقا لما أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة:

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حيث قالت الشعبة إن البرتقال البلدي والسكري أسعاره تتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيهًا، مقابل أسعار تتراوح بين الـ4 و الـ9 جنيهات للبرتقال أبوسرة، فيما بلغ اليوسفي 3 لـ 7 جنيهات مقابل الكيلو الواحد، وتراوح أسعار الموز بين 8 إلى 12 جنيهًا مصريًا، بينما بلغ سعر البلح الرملي من 5 إلى 8 جنيهات.

وبالنسبة للجوافة سجلت 9 جنيهات للكيلو، بينما بلغت أسعار الكنتالوب البلدي بين 3 إلى 7، فيما سجل البطيخ أسعارًا من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، فيما بلغ سعر التفاح بين 15 إلى 23 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار التفاح الأمريكي بين 17 و 32 جنيهًا، وسجل الخوخ 12 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد، بينما وصلت الفراولة 4 جنيهات للكيلو في الأسواق .

ولضمان شراء فاكهة طازجة ولذيذة عليكم الالتزام بعدة تعليمات للأمان من أجل ضمانة سلامة الفاكهة وأبرزها الحرص على شراء الفواكه الطازحة غير الذابلة وزاهية الألوان وتكون في الحجم المتوسط أو حسب الرغبة، إلى جانب الحرص على شم الفاكهة قبل شراءها تكون ذات الرائحة الزكية ويجب أن تكون مغطاة ويفضل وجودها داخل ثلاجة.