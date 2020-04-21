“تعالوا على نفسكم شوية”.. مناشدات “الصحة” للمواطنين

طالب الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية العليا لمكافحة كورونا في وزارة الصحة، المواطنين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي والحرص على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الحد من انتشار وتفشي الفيروس العالمي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “صباح الخير يا مصر” المقدم عبر التلفزيون المصري أمس، أن غالبية حالات الوفاة بداء الوباء العالمي من المسنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خاصة أمراض الكلى والأورام والضغط والسكر، مشيرا إلى أن تدهور الحالات تكون بسبب تأخر اللجوء للعناية الطبية ما يؤثر على صحة وسلامة المريض بشكل كبير.

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وأكد رئيس اللجنة العلمية العليا لمكافحة كورونا، أنه يجب زيادة وعي المواطنين والبعد عن الاستهتار خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم علينا يجب الابتعاد عن التجمعات قائلا:”أرجوكم تعالوا على نفسكم شوية في رمضان عشان نقضي العيد وإحنا أحسن من كده بكتير”.

جدير بالذكر أن أعداد الإصابات في مصر بلغت 3333 حالة بالوباء العالمي، بينما بلغت أعداد الإصابة اليومي 189 حالة متجاوزة بذلك أعلى معدل بلغته مصر، إلى جانب بلوغ حالات الوفاة إلى 11 حالة إضافية ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 250 حالة، فيما بلغ أعداد المتعافين 821 حالة تماثلوا الشفاء وخرجوا من المستشفيات.

وشدد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية، على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل وزيادة التباعد الاجتماعي، من أجل تخفيف الضغط على النظام الصحي ويجعل المستشفيات في راحة أكثر، وبالتالي نصل لمرحلة وقمة مسطحة للوباء، إلى جانب زيادة إجراء الفحوصات اليومية وتتبع حالات الإصابة بشكل كبيبر من أجل اكتشاف المزيد من الحالات بشكل مبكر.

وكانت مصر بدأت في استخدام علاج للوباء العالمي، عن طريق استخدام بلازما المتعافين كعلاج فعال لباقي مصابي فيروس كورونا ولا يزال الأبحاث والبروتوكولات الدولية جارية لاكتشاف علاج إيجابي في العالم من أجل الوصول إلى أكثرها فعالية مع الفيروس التاجي.