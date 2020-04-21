عبد العال: علينا الاستعداد لتغيرات العالم القادمة فيما بعد أزمة الوباء

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، شجاعة وسابقة لمرحلة المواجة المبكرة للأزمة التي تفشت في العالم، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس، وحرص نواب البرلمان داخل القاعة على الوقوف والتصفيق تحية وتقدير للرئيس السيسي على اتخاذه تلك القرارات.

وأضاف عبد العال، في كلمته أن تعامل الدول مع الأزمة اختلف على حسب شدتها، موضحا أن مصر من أولى الدول التي أدركت مبكرا خطورة الأزمة واتخذت قرارات حازمة بفضل القيادة السياسية الحكيمة الشجاعة، مثلما سبقتها قرارات اقتصادية جيدة سابقا وأتت بثمارها في مجال الإصلاح الاقتصادى والتي بدأت بتحرير سعر الصرف والطاقة وفي مجال البنية الأساسية في الطرق والكهرباء، مضيفًا: “لولا تلك الخطوات، لكانت هناك أضرار كثيرة خلال مواجهتنا الأزمة الحالية”.

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وأوضح أنه علينا استغلال الأزمة بشدة في الفترة الحاية حيث سوف تسعى الدول لضخ المزيد من الاستثمارات الضخمة بعد مرور الأزمة العالمية الحالية، ومصر لديها بنية أساسية في الطرق والمواصلات والكهرباء وإصلاح اقتصادي في تحرير سعر الصرف، إلى جانب البنية التشريعية الجيدة الملائمة للاستثمار، وبالتالي على الحكومة أن تبذل كل مجهودها وتشكل خلية من الآن للتعامل مع فترة ما بعد الوباء، حيث أن خارطة العالم كله سوف تتغير اقتصاديًّا وسياسيًّا، وقد تنزوي فكرة العولمة وتحل محلها الدولة الوطنية.

وأضاف: “على الحكومة أن تستعد للتعامل مع المستجدات من الناحية القانونية بينها مطالبة الخارج بتخفيض الديون أو وقف الفوائد على الأقل، مشيرا إلى أنه يعتقد أن على جميع المواطنين إدراك الظروف المحيطة الأكثر خطورة والتي تعتمد بالدرجة الأولى على الإرادة والإدراك للأزمة، مضيفا أن تلك الإجراءات المشددة لن تجدي نفعا إذا لم يلتزم المواطن ويتعاون مع القيادة السياسية والتنفيذية ويسعى للتباعد الاجتماعي والوقاية من أي مخاطر.