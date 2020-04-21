“برجا عملاقا ومساحات خضراء ضخمة.. “سي إن إن” تقدم تقريرا خاصا عن العاصمة الإدارية الجديدة

قدمت شبكة CNN العالمية، تقريرا مصورا بشأن أحدث المشروعات القومية العملاقة في مصر وهو العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعتبر إنجازًا ضخمًا للشعب المصري والمنطقة العربية بأكملها كونها تضم العديد من المشروعات، أبرزها “البرج الأيقوني” الذي يعد أطول برج في إفريقيا وأحد أبرز معالمها، والذي صمم بإبداع شديد على هيئة “المسلة الفرعونية” المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة.

وأظهر التقرير، أن “البرج الأيقوني” المنفذ على هيئة مسلة ضمن أعمال المرحلة الأولى من بناء العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب العديد من الوحدات التجارية والخدمية، ومكاتب إدارية، وفندق فاخر، موضحا أنه من المقرر الانتهاء منه في 2022.

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وفي ذات السياق، قال التقرير، إن “العاصمة الإدارية الجديدة” يتم تشيدها على 3 مراحل، على أن تستوعب أكثر من 6 ملايين مواطن، وتضم العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأبراجا سكنية وفيلات وفنادق فاخرة، وغيرها من المنشآت والمشروعات الأخرى، كما تضم المدينة مساحات خضراء شاسعة أضعاف “سنترال بارك” الموجودة في مدينة نيويورك الأمريكية.

تستعرض شبكة CNN العالمية في تقرير مصور لها أحدث المشروعات العملاقة بمصر وهي " العاصمة الإدارية الجديدة" التي تعد إنجازا… Posted by ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ on Tuesday, 21 April 2020