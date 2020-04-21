مجلس الوزراء ينفي رسمياً شائعة إطالة مدة حظر التجوال في شهر رمضان

حرص مجلس الوزراء المصري على نفي جميع الشائعات التي تم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، وذلك بخصوص إمكانية إطالة مدة حظر التجوال خلال شهر رمضان الكريم المقبل.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت انتشار شائعات تؤكد اتخاذ الحكومة المصرية قراراً يتمثل في إطالة فترة حظر التجوال على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ليبدأ من الساعة الرابعة عصراً إلى غاية الساعة السادسة صباحاً بصفة يومية على مدار أيام شهر رمضان الكريم.

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وأكد هاني يونس المستشار الإعلامي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة قناة ام بي سي مصر، أن كل هذه الأخبار التي يتم تداولها عبارة عن مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

وأشار أيضاً إلى أن الحكومة المصرية لا تزال لم تتخذ أي قرار حتى هذه اللحظة بخصوص فترة حظر التجوال في شهر رمضان الكريم، على أن يتم الإعلان بصفة رسمية عن القرار في مؤتمر صحفي قبل انطلاقة الشهر الفضيل وليس عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.

وشدد هاني يونس في حديثه على أنه قد تم التواصل مع القناة التي استخدم شعارها لنقل هذه الشائعة، موضحاً في الوقت ذاته أن مسؤولي القناة نفوا تماماً أن تكون هذه الشائعة منسوبة لهم أو لفريق العمل بالقناة بأي حال من الأحوال.

يُذكر أن العديد من التكهنات لا تزال واردة فيما يتعلق بشأن فترة حظر التجوال خلال شهر رمضان الكريم، وخاصة في ظل تخوف الحكومة المصرية من اتجاه المواطنين للحفاظ على عادات وتقاليد المجتمع المصري في ذلك الشهر الفضيل من خلال التجمع على الإفطار سواء في البيوت أو حتى في المطاعم.

وطالبت العديد من الأصوات بضرورة إطالة فترة حظر التجوال لمنع وجود أي تجمعات من جانب المواطنين، حتى لا يكون شهر رمضان سبباً رئيسياً في تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر.

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