رسمياً .. القوات المسلحة تعلن التبرع ب100 مليون جنيه لمواجهة أزمة كورونا

أعلنت الهيئة العامة للقوات المسلحة بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن التبرع بمبلغ 100 مليون جنيه إلى صندوق تحيا مصر، من أجل معاونة الحكومة المصرية على مواجهة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أن ذلك التبرع من طرف رجال القوات المسلحة يأتي من أجل دعم مجهودات الحكومة المصرية، من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

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يُذكر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر قد تجاوزت 3 آلاف حالة قبل أيام قليلة فقط من الآن، فيما تجاوزت أعداد الوفيات 250 حالة مع احتمالية تزايد هذه الأعداد بدون أدنى شك على مدار الأسابيع القليلة القادمة.

ويبقى أمل الشارع المصري كبيراً في انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد مع نهاية شهر رمضان الكريم المقبل أي مع نهاية شهر مايو القادم كحد أقصى، حتى يتم استئناف معظم أنشطة الحياة من جديد بعد تعليقها منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية الصارمة للغاية منذ تفشي فيروس كورونا في مصر، ولعل أبرز تلك الإجراءات تمثل في تعليق حركة الطيران سواء على الصعيد الداخلي أو حتى على الصعيد الخارجي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل شملت هذه الإجراءات الوقائية أيضاً تعليق الدراسة سواء في المدارس أو حتى في الجامعات لأجل غير مسمى، كما تم تعليق النشاط الرياضي بالكامل أيضاً، أما القرار الأبرز فقد تمثل في فرض حظر التجوال على المواطنين بصفة يومية بداية من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة السادسة صباحاً.

ومن المؤكد أن هذه الإجراءات الوقائية قد ساهمت بشكل واضح في تفادي وقوع مصر في نفس خطأ بعض الدول الأخرى حول العالم، ولعل أبرز دليل على ذلك هو أن المرض لم ينتشر بتلك الصورة الكبيرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية بعكس ما هو عليه الوضع في أكبر الدول العالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

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