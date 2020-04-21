وزارة الصحة تعلن رسمياً اكتشاف 157 حالة جديدة مصابة بكورونا و14 وفاة

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من خلال الإعلان عن اكتشاف 157 إصابة جديدة إضافة إلى تسجيل 14 حالة وفاة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر قد ارتفع إلى 3490 حالة، بعدما تم تسجيل 157 إصابة جديدة على مدار اليوم.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا قد ارتفع إلى 264 حالة، وذلك بعدما تم تسجيل 14 حالة وفاة على مدار اليوم مع التأكيد على أن 30% من هذه الحالات تتوفى قبل وصولها إلى مستشفيات العزل.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن جميع مصابي فيروس كورونا المستجد في مصر يخضعون إلى الرعاية الصحية الشاملة في مستشفيات العزل على مدار 24 ساعة بصفة يومية، وذلك بناءً على التعليمات الصادرة من طرف منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أيضاً أن إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية قد ارتفع إلى 1181 حالة، مؤكداً في الوقت ذاته أن 870 حالة منها قد تم شفائها بشكل كامل من فيروس كورونا وغادرت مستشفيات العزل بنجاح عائدة إلى منازلها من جديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أنه لا توجد أي حالات أخرى مصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر سوى التي يتم الإعلان عنها بصفة رسمية من طرف وزارة الصحة والسكان، مشدداً على أن جميع العاملين في القطاع الصحي يعملون جاهداً ليلاً ونهاراً بالتعاون مع الحكومة المصرية من أجل محاولة احتواء فيروس كورونا والسيطرة على انتشاره.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020:

إجمالي عدد المصابين / 3490 حالة.

عدد المصابين اليوم / 157 حالة.

إجمالي عدد الوفيات / 264 حالة.

عدد الوفيات اليوم / 14 حالة.

إجمالي عدد المتعافين / 870 حالة من أصل 1181 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

إقرأ أيضاً: مجلس النواب يعلن الموافقة على تعديل قانون الطوارئ لمواجهة أزمة فيروس كورونا