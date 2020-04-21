بالصور: حملات تطهير بقرية في الغربية بعد اكتشاف إصابات جديدة

قام عبد الشافي كمال رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بحملة تطهير وتعقيم بقرية كفر كلا الباب والشوارع الفرعية والرئيسية، بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين أهالي القرية .

ويعد هذا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذ لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم رفع القمامة والمخلفات من الشوارع، مع إجراء الفحص اللازم للمخالطين للمصابين.

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وكانت الإدارة الصحية بالسنطة أعلنت “الثلاثاء” اكتشاف 10 حالات مصابة بفيروس كورونا.

كما وجهت الأهالي بضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية والتطهير والتعقيم مع الالتزام بالجلوس في المنزل واتباع تعليمات وزارة الصحة.​