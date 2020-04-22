“حار مشمس ولطيف ليلا”.. “الأرصاد” توضح حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة التي تبدأ من اليوم الأربعاء غدا الخميس بعد غدا الجمعة، ستكون غير مستقرة، موضحة أنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الأربعاء، أجواء حارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، ولطيفة ليلاً على أغلب المناطق.

وأوضحت الهيئة، في بيان عنها، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة سوف تنشط على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حيث تصل سرعة الرياح إلى 20 عقدة وتكون شمالية غربية، بينما تتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 – 22، السواحل الشمالية، 24- 18، شمال الصعيد 37 – 24، جنوب الصعيد 38- 25.

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وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن يكون طقس غدا الخميس، مائل للحرارة على القاهرة وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية والشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تتكاثف الشبورة المائية في الصباح الباكر على غالبية المناطق، وسيكون الجو مشمسًا على شمال وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أن درجات الحرارة على القاهرة والجه البحري تتراوح بين 30- 17، السواحل الشمالية 23- 16، شمال الصعيد 32 – 20، جنوب الصعيد 37- 25.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون طقس الجمعة المقبلة غير مستقر، وحار على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، موضحة أن الرياح المثيرة للرمال سنكون واضحة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، كما من المتوقع سقوط أمطار على سواحل الشمالية ستكون خفيفة وغير مؤثرة.

وتترواح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 35- 17، وتصل السواحل الشمالية إلى 25- 16، شمال الصعيد 38 – 21، جنوب الصعيد 39- 25.​